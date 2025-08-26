افتتاح ۱۵ پروژه ورزشی در خوزستان به مناسبت هفته دولت

حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت بیان کرد: در هفته جاری ۱۵ پروژه ورزشی به ارزش ۱۷۶ میلیارد تومان در خوزستان به بهره برداری می‌رسد که اکثراً در مناطق محروم و کم برخوردار هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: استخر سوسنگرد که ساخت آن از سال ۸۹ آغاز شده بود در هفته دولت افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح زمین‌های چمن مصنوعی در سطح استان، عنوان کرد: ۲ چمن مصنوعی در روستاهای کهنه و سیاه گل جایزان و چهار زمین چمن مصنوعی در امیدیه به بهره برداری می رسند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: همچنین زمین چمن مصنوعی غزاویه کوچک شهرستان کارون، زمین چمن علاونه ضعیف شهرستان حمیدیه و زمین چمن مینی فوتبال استادیوی جهان آرا شهرستان خرمشهر و ۲ زمین چمن مصنوعی در روستاهای رامشیر دیگر پروژه‌های آماده افتتاح هستند.

بنی تمیم اظهار کرد: ۳ زمین چمن طبیعی نیز در روستاهای پیرآباد، دودانگه و قالندها بهبهان بهره برداری می‌شوند.

وی گفت: خانه کشتی ایذه پس از سال‌ها چشم انتظاری در هفته دولت افتتاح می‌شود.