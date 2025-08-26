  1. استانها
افتتاح ۱۵ پروژه ورزشی در خوزستان به مناسبت هفته دولت

اهواز ـ مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان از افتتاح ۱۵ پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۷۶ میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت خبر داد.

حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت بیان کرد: در هفته جاری ۱۵ پروژه ورزشی به ارزش ۱۷۶ میلیارد تومان در خوزستان به بهره برداری می‌رسد که اکثراً در مناطق محروم و کم برخوردار هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: استخر سوسنگرد که ساخت آن از سال ۸۹ آغاز شده بود در هفته دولت افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح زمین‌های چمن مصنوعی در سطح استان، عنوان کرد: ۲ چمن مصنوعی در روستاهای کهنه و سیاه گل جایزان و چهار زمین چمن مصنوعی در امیدیه به بهره برداری می رسند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: همچنین زمین چمن مصنوعی غزاویه کوچک شهرستان کارون، زمین چمن علاونه ضعیف شهرستان حمیدیه و زمین چمن مینی فوتبال استادیوی جهان آرا شهرستان خرمشهر و ۲ زمین چمن مصنوعی در روستاهای رامشیر دیگر پروژه‌های آماده افتتاح هستند.

بنی تمیم اظهار کرد: ۳ زمین چمن طبیعی نیز در روستاهای پیرآباد، دودانگه و قالندها بهبهان بهره برداری می‌شوند.

وی گفت: خانه کشتی ایذه پس از سال‌ها چشم انتظاری در هفته دولت افتتاح می‌شود.

