به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان گرهگشایی مشکلات در نتیجه همکاری محافل علمی و دانشگاهی با دولت از اجرای پروژه پیشران «پایش، تحول و رصد فضای کسبوکار» در استان با هدف استانداردسازی رویکردها در حوزه بهبود فضای کسبوکار خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با همکاری اتاق بازرگانی اردبیل و دانشگاه تربیت مدرس اجرا میشود.
وی با تأکید بر اینکه گزارشها و دادههای ارائهشده در بخش اقتصادی باید دقیق، تحلیلی و قابل اتکا برای تصمیمسازیهای آینده باشند، افزود: توسعه علممحور و پژوهشپایه در استان اردبیل با همکاری محافل علمی شتاب میگیرد.
استاندار اردبیل اصلاح قوانین، حذف مقررات مخل و رفع برداشتهای سلیقهای در سیستم اداری را نیازمند آموزش در تمامی ردههای مدیریتی و کارشناسی دانست.
امامی یگانه همچنین از دستگاههای اجرایی استان خواست پاسخگویی به استعلامات و ارائه گزارشها به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را در راستای تسهیل فضای تولید در اولویت قرار دهند.
