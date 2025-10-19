استاندار اردبیل: تهدیدات سایبری و فناوری در استان اردبیل شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: پدافند غیرعامل پیش‌نیاز مدیریت شرایط بحرانی است و تسلط بر فناوری‌های نوین از الزامات اصلی در این حوزه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت یکپارچه‌سازی ساختارها و تجمیع نیروهای پدافندی، امدادی و مدیریت بحران، افزود: پراکندگی و موازی‌کاری در زمان بحران موجب اتلاف هزینه و انرژی می‌شود و باید از آن جلوگیری کرد.

استاندار اردبیل آموزش تخصصی کارکنان و آموزش عمومی مردم را از اولویت‌های پدافند غیرعامل دانست و گفت: این آموزش‌ها تاب‌آوری جامعه را در شرایط بحرانی افزایش می‌دهد.

امامی یگانه همچنین بر لزوم نظارت و فعالیت بیشتر پدافند غیرعامل در موضوع دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و تدوین پیوست پدافند غیرعامل برای پروژه‌های عمرانی و واحدهای اقتصادی تأکید کرد.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در این نشست تهدید، آسیب‌پذیری و پیامد را ۳ مؤلفه اصلی پدافند غیرعامل دانست و گفت: مدیریت پیشگیرانه در برابر تهدیدات جدید و اطمینان از آمادگی دستگاه‌های اجرایی، از رسالت‌های مهم این سازمان است.

سردار محمدعلی قمی طرح پاسخ، تداوم کارکرد و برگشت‌پذیری را از راهبردهای کلان پدافند غیرعامل برشمرد و خواستار احصای مسائل و تهدیدات استان اردبیل از سوی کارگروه‌های زیرمجموعه شورای پدافند غیرعامل شد.

در پایان این نشست، حکم مسعود امامی یگانه به‌عنوان رئیس شورای پدافند غیرعامل استان اردبیل از سوی معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور اهدا شد.