به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر چهارشنبه در همایش سرمایه‌گذاری استان، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات شهری و شهرداری‌ها یکی از اولویت‌های دولت و شاخص‌های ارزیابی وزارت کشور است وحمایت از مشارکت سرمایه‌گذاران کلید توسعه شهری است.

وی با اشاره به تجربه موفق شهرداری‌های اردبیل، مشگین‌شهر و پارس‌آباد در جذب سرمایه‌گذاران افزود: ایجاد انگیزه و فرصت برای سایر شهرداری‌های استان جهت مشارکت جدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکید کرد.

استاندار اردبیل سرمایه‌گذاری در حوزه شهری را موتور محرکه اقتصاد محلی و عامل مهمی در توسعه، عمران و اشتغال‌زایی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری توسط شهرداری اردبیل در حال اجراست و برای آینده نیز برنامه‌ریزی جهت جذب ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد.

امامی یگانه افزود: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید فراتر از مرزهای استانی و در سطح ملی و بین‌المللی انجام شود و در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری آذرماه این موضوع دنبال خواهد شد.

وی همچنین به اهمیت اعتماد سرمایه‌گذاران و امنیت سرمایه‌گذاری به عنوان سرمایه اصلی اشاره کرد و گفت: دولت وظیفه تسهیل صدور مجوزها، تعریف فرصت‌ها و معرفی استان و شهرهای هدف به سرمایه‌گذاران را بر عهده دارد.

استاندار اردبیل از تخصیص بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سفر اخیر رئیس جمهور به استان خبر داد و یادآور شد: استان اردبیل به عنوان پایلوت در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب شده است.

امامی یگانه در پایان بر ضرورت توجه به جنبه‌های فرهنگی و تاریخی استان و حفظ الگوهای معماری بومی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: چهره شهرهای استان متحول شده و امید است آثار ماندگاری برجای بماند.