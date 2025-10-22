رژه کاروان ورزش ایران و استقبال گرم از کاروان فلسطین + فیلم و عکس

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، مراسم افتتاحیه سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان به میزبانی بحرین شامگاه امروز چهارشنبه با حضور ورزشکاران ۴۵ کشور در سالن نمایشگاه جهانی منامه برگزار خواهد شد.

حضور ورزشکاران با پرچم های رنگارنگ

ورزشکاران کشورهای شرکت کننده از ساعتی قبل از شروع مراسم با لباس های متحدالشکل و پرچم های رنگارنگ در دست وارد محوطه سالن نمایشگاه جهانی شدند و خود را برای حضور در مراسم افتتاحیه آماده کردند.

اجرای موسیقی زنده

در بیرون از سالن نمایشگاه جهانی بحرین نیز گروهی موسیقی با اجرای زنده، حال و هوای جشن را دوچندان کرده‌اند. نوای موسیقی تماشاگران و ورزشکاران را به وجد آورده بود.

حضور کاروان ایران در مراسم افتتاحیه

کاروان ایران با عنوان «سفیران امید» و شعار «امید ایران» در میان دیگر تیم‌ها حضوری پرانرژی دارد. در این دوره، ۲۳۶ ورزشکار ایرانی در قالب ۲۲ رشته ورزشی به نمایندگی از کشورمان حضور دارند و امشب ۲۴ ورزشکار به همراه علیرضا پاکدل، سرپرست کاروان ایران در مراسم افتتاحیه شرکت خواهند کرد.

حضور پرتعداد خبرنگاران و عکاسان

محوطه اطراف سالن مملو از خبرنگاران، عکاسان و داوطلبان برگزاری است و نمایندگان رسانه‌های مختلف از کشورهای آسیایی مشغول ثبت لحظه‌به‌لحظه حضور تیم‌ها هستند. نکته قابل توجه اینکه در سطح شهر منامه نشانه‌های چندانی از برگزاری این رویداد بزرگ دیده نمی‌شود و تا این لحظه حضور تماشاگران بحرینی در محل برگزاری کم‌رنگ است؛ بیشتر حاضران را ورزشکاران، مربیان و اعضای کاروان‌های مختلف تشکیل می‌دهند.

مراسم نمادین برای شروع رسمی

اگرچه امروز مراسم افتتاحیه به‌صورت رسمی برگزار خواهد شد، اما چند رشته توپی از جمله والیبال، والیبال ساحلی و هندبال از روزهای گذشته رقابت‌های خود را آغاز کرده‌اند. به همین دلیل، این مراسم بیشتر جنبه نمادین و آئینی از همبستگی و دوستی میان جوانان آسیایی دارد تا آغاز واقعی مسابقات.

نمایش نور و زیبایی در افتتاحیه

در ابتدای مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، پرچم کشور میزبان با شکوه در نمایشگاه جهانی بحرین به اهتزاز درآمد و مورد استقبال حضار قرار گرفت. پس از آن، با نورپردازی‌های زیبا و جلوه‌های ویژه، نمایشی اجرا شد که فرهنگ، تاریخ و نمادهای بحرین را به شکلی جذاب معرفی کرد و فضای سالن را پر از هیجان و شور کرد.هر صحنه با نورهای متحرک و جلوه‌های ویژه، توجه تماشاگران و ورزشکاران را به خود جلب کرد و لحظاتی شبیه یک فیلم سینمایی خلق شد که شروعی باشکوه برای این رویداد ورزشی به شمار می‌رفت.

رژه باشکوه ورزشکاران سفیدپوش ایران

عسل‌ گل‌تپه ملی‌پوش تکواندو به همراه مهدی جمالی از رشته هندبال پرچمداران کاروان ایران بودند که با در دست داشتن پرچم ایران جلوتر از سایر ورزشکاران، رژه رفتند. علیرضا پاکدل سرپرست کاروان بازی‌های آسیایی جوانان نیز بعد از پرچمداران کاروان در کنار ورزشکاران ایران رژه رفت.

در طراحی لباس رسمی کاروان ایران برای بازی‌های آسیایی بحرین ۲۰۲۵ از رنگ سفید به‌عنوان رنگ اصلی استفاده شده و در قسمت پایین آستین‌ها و حاشیه پایین لباس، نقش هندسی متقارن با گرادیانت قرمز کار شده که یادآور نقوش سنتی ایرانی و در عین حال نمادی از پرچم ایران (با ترکیب سفید و قرمز و سبز) است.

استقبال گرم از کاروان فلسطین

در مراسم افتتاحیه، کاروان ورزش فلسطین با استقبال گرم حضار مواجه شد و صدای تشویق‌های ممتد تماشاگران سالن، فضای پرهیجان و پرانرژی را برای این کاروان رقم زد. ورزشکاران فلسطینی با افتخار قدم می‌زدند و شور و اشتیاق حاضرین، لحظاتی خاطره‌انگیز در افتتاحیه ایجاد کرد.