مشهدی: ۱۰ فقره سرقت از باغ های کاشمر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن مشهدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام سرقت کشمش از خانه باغ‌های روستاهای شهرستان کاشمر، مأموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی پی گیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده نیروی انتظامی کاشمر افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی و انجام گشت‌های هدفمند به یک دستگاه سواری پراید مشکوک و این خودرو را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی عنوان کرد: مأموران انتظامی با مشاهده مقادیر زیادی کشمش در داخل خودرو و پاسخ‌های ضد و نقیض راننده، این خودرو را با هماهنگی مقام قضائی به مقر انتظامی انتقال دادند.

مشهدی خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده پس از انجام بازجوئی‌های علمی پلیس به ۸ فقره سرقت کشمش از خانه باغ‌های روستایی شهرستان کاشمر اعتراف کرد.

فرمانده نیروی انتظامی کاشمر افزود: مأموران پلیس آگاهی با دستگیری مالخر اموال مسروقه مقادیر زیادی کشمش سرقتی را کشف که پس از سیر مراحل قانونی تحویل مالباختگان خواهد شد.

وی از شهروندان خواست؛ هرگونه مورد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.