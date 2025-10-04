شهنواز: کاهش ۳۱درصدی سرقت و افزایش ۵درصدی کشفیات مواد مخدر در تربت جام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد احمدرضا شهنواز صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان تربت جام ضمن تشریح عملکرد پلیس در حوزههای مختلف، به موضوع کلیدی «نزاع فردی» اشاره و آن را در رتبه اول جرائم این شهرستان اعلام کرد.
فرمانده انتظامی تربتجام با تأکید بر برخورد قاطع با برهمزنندگان نظم و امنیت، کاهش ۳۱ درصدی سرقت و افزایش ۵ درصدی کشفیات مواد مخدر را از دستاوردهای پلیس در نیمه اول سال جاری برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه خط قرمز پلیس برخورد قاطع با اراذل و اوباش و برهمزنندگان نظم و امنیت است، ادامه داد: پلیس با تمام توان و اقتدار و بدون مماشات با کسانی که آرامش روانی مردم را مختل کنند، برخورد خواهد کرد.
شهنواز، جرائم مصرف مواد مخدر، مالی، خانوادگی و سرقت را در ردیفهای بعدی جرائم شهرستان عنوان کرد.
فرمانده انتظامی تربتجام با اشاره دستاوردهای شش ماهه پلیس در تربتجام از کاهش ۳۱ درصدی در حوزه سرقت، افزایش ۵ درصدی در حوزه کشفیات مواد مخدر، کاهش ۳۷ درصدی کل جرائم، افزایش ۷۲ درصدی کشفیات خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی و مشارکت اطلاعاتی مردم، چندین عملیات موفق در شناسایی و دستگیری افراد شرور به انجام رسید و همچنین ۳۱۶ سارق نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.
تشدید برخورد با آلودگی صوتی و تخلفات رانندگی
وی با تأکید بر ضرورت مراقبت والدین از نحوه استفاده فرزندان از وسایل نقلیه، تصریح کرد: در اجرای جدی طرح تشدید برخورد با آلودگی صوتی موتور سیکلتها و خودروهای غیرمجاز و دستکاری شده در ۶ ماهه امسال، بیش از ۱۰۰۰ وسیله نقلیه ناهنجار و آلودهکننده صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدهاند.
برنامههای هفته فراجا و تأکید بر مشارکت مردم
شهنواز با گرامیداشت هفته فراجا با رویکرد «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه ایمن»، از برگزاری ۵۰ برنامه فرهنگی، امنیتی، ترافیکی و دفاعی در سطح شهرستان خبر داد و راهاندازی مرکز آموزش پایه یکم با همکاری پلیس و مدیران توسط بخش خصوصی از دیگر برنامههای این هفته اعلام کرد.
فرمانده انتظامی تربتجام بر لزوم مشارکت مردم در حفظ و حراست از امنیت پایدار تأکید و خاطرنشان کرد: پلیس بهعنوان خادم مردم، نیازمند همکاری، اعتماد و همراهی اقشار مختلف جامعه برای تحقق امنیت پایدار است.
وی همچنین به نقش اساسی و تأثیرگذار رسانهها در ارتقاء امنیت پایدار و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرائم اشاره کرد.
