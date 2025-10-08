قربانی: امنیت و حفظ جان و مال مردم اولویت اصلی پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی قربانی صبح چهارشنبه در حاشیه برنامه مراسم اخلاق مدیران که با حضور امام جمعه و معاون فرماندار شهرستان خلیل آباد، اعضای شورای اداری وتامین در مهدیه شهرستان خلیل آباد برگزار شد، اظهار کرد: نیروی انتظامی خود را خادم و خدمتگزار مردم میداند و همواره تلاش میکند با حضور مؤثر در همه صحنهها، آرامش و امنیت پایدار را برای شهروندان فراهم کند.
فرمانده انتظامی شهرستان خلیلآباد با بیان اینکه در حوزه مسائل انتظامی شهرستان خلیلآباد مشکل خاصی وجود ندارد، افزود: خوشبختانه با تلاش مأموران و همکاری خوب مردم، در زمینه کاهش جرایم بهویژه سرقت، نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری مشاهده شده است.
وی با اشاره به حضور فعال نیروهای انتظامی در تمامی بزنگاهها و رویدادهای اجتماعی گفت: حضور بهموقع مأموران در حوادث و موقعیتهای حساس، نقش مهمی در برقراری امنیت و آرامش عمومی دارد.
قربانی همچنین همکاری مردم را عامل مهمی در موفقیت مأموریتهای انتظامی دانست و گفت: دریافت گزارشها و اطلاعات مردمی درباره موارد مشکوک میتواند زمینهساز اقدام سریعتر و مؤثرتر پلیس باشد.
فرمانده انتظامی شهرستان خلیلآباد افزود: نیروی انتظامی شهرستان خلیلآباد با تکیه بر حمایت مردم و همدلی با مسئولان، با تمام توان در مسیر حفظ امنیت، آرامش و آسایش شهروندان گام برمیدارد.
نظر شما