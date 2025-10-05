شجاع: بیش از ۲۰۰ مقر مرزی با آمادگی کامل در خراسان رضوی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در سالن نور الرضا برگزار شد با تأکید بر اهمیت امنیت مرزهای استان، اظهار کرد: تامین امنیت مرزها، مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر و توسعه دیپلماسی مرزی، از مهم‌ترین اولویت‌های مرزبانی استان است.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: بیش از ۲۰۰ مقر مرزی شامل پاسگاه‌ها، گروهان‌ها و پایگاه‌ها در نقاط مختلف استان به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و نیروهای مرزبانی با آمادگی کامل در خدمت امنیت مرزها قرار دارند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه دیپلماسی مرزی، گفت: مرزبانی تنها نهاد نیروهای مسلح کشور است که اختیار رسمی برقراری ارتباط با طرف‌های مرزی همسایه را دارد و این ارتباطات در سطوح مختلف برای حل و فصل مسائل مرزی برگزار می‌شود.

پروژه دیوارکشی مرزهای شرقی با پیشرفت قابل توجه ادامه دارد

شجاع با اشاره به پروژه انسداد مرزهای شرقی کشور اظهار کرد: این پروژه با اولویت استان خراسان رضوی و با نظارت ستاد کل نیروهای مسلح آغاز شده است و تاکنون حدود یک سوم از ۳۰۰ کیلومتر مرز استان دیوارکشی شده است.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی ادامه داد: انسداد مرزها صرفاً محدود به دیوارکشی نیست و هوشمندسازی این انسداد یکی از برنامه‌های محوری است که به ارتقای اشراف اطلاعاتی مرزبانان کمک خواهد کرد و توان مقابله با ورود غیرقانونی افراد و کالاها را افزایش می‌دهد.

وی همچنین از نصب برجک‌های دیده‌بانی جدید در مسیر دیوار مرزی خبر داد و گفت: با انتقال این تأسیسات به نقاط کلیدی، توان عملیاتی و نظارتی نیروها ارتقاء می‌یابد.

شجاع با اشاره به وضعیت خاص جغرافیایی مرزهای جنوبی استان به ویژه شهرستان‌های تایباد، صالح‌آباد، سرخس و خواف، تاکید کرد: همکاری مستمر دستگاه‌های امنیتی و نقش فعال مردم مرزنشین، موجب تداوم امنیت پایدار در این مناطق شده است.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های نوین از جمله برجک‌های دیده‌بانی، دوربین‌های حرارتی و لیزری نقش موثری در افزایش نظارت و تسلط بر نقاط مرزی دارد، گفت: با بهره‌گیری از این تجهیزات، توان عملیاتی و واکنش سریع نیروهای مرزبانی به طور چشمگیری افزایش یافته و نیاز به استفاده بی‌رویه از نیروی انسانی کاهش یافته است.

پروژه انسداد مرزهای شرقی؛ گامی مهم در افزایش امنیت و مقابله با قاچاق کالا

وی بیان کرد: پروژه انسداد مرزهای شرقی استان به صورت جدی دنبال می‌شود و هدف اصلی، تامین مراقبت کامل و هدفمند از مرزهاست تا ضمن حفظ امنیت، از ورود غیرقانونی و قاچاق جلوگیری شود.

مرزنشینان واقعی خط مقدم حفاظت از مرزها هستند

شجاع همچنین به اهمیت تعامل با مرزنشینان واقعی اشاره کرد و افزود: مرزنشینان نخستین لایه دفاعی مرز هستند و مرزبانی استان با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و حضور فعال در مناطق مرزی، مشکلات و مطالبات آنان را دنبال و در دستور کار قرار می‌دهد.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با اشاره به همکاری گسترده دستگاه‌های مختلف در ارائه خدمات زیربنایی، بهداشتی و اجتماعی به مردم مرزنشین، تصریح کرد: این همکاری‌ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی و جلب رضایت مردم منطقه ادامه دارد.

وی به ساماندهی اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: با هماهنگی و همکاری کشور مقابل بیش از یک و نیم میلیون نفر از ابتدای سال جاری از مرزهای استان خارج شده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر افزایش یافته است. این روند همچنان ادامه دارد و مرزبانی با نظارت کامل بر خروج و ورود افراد، امنیت مرزها را تضمین می‌کند.

تردد بیش از ۱۴۱ هزار کامیون ترانزیتی در مرزهای استان خراسان رضوی

شجاع درباره تردد خودروهای ترانزیتی و سواری نیز اظهار داشت: طی سال جاری بیش از ۱۴۱ هزار دستگاه کامیون ترانزیتی وارد کشور شده‌اند که عمده آن از مرزهای افغانستان و ترکمنستان است و نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: ورود خودروهای سواری، که بیشتر شامل تاکسی‌ها می‌شود، حدود ۲۱ هزار و ۶۵۳ دستگاه بوده که به دلیل محدودیت‌های صدور ویزا نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.

کشف بیش از دو تن مواد مخدر در مرزهای خراسان رضوی

وی، از کشف بیش از دو تن و ۲۰۷ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای استان خبر داد و گفت: نیمی از این میزان در مرزهای این استان کشف و از ورود آن‌ها به کشور جلوگیری شده است.

شجاع با بیان اینکه مواد مخدر صنعتی و شیشه همچنان به عنوان تهدیدی جدی مطرح است، اظهار داشت: گرچه کشفیات شیشه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما کشفیات مواد صنعتی افزایش یافته و قاچاقچیان با روش‌های حرفه‌ای‌تر فعالیت می‌کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با اشاره به کشفیات سوخت قاچاق عنوان کرد: سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق که عمدتاً سوخت هواپیما بوده، کشف و ضبط شده است.» همچنین سردار شجاع از کشف ۷۶ کیلوگرم طلا در مرزهای استان خبر داد که ارزش مالی قابل توجهی دارد.

کاهش چشمگیر قاچاق گوشی و خودروهای سرقتی

وی با اشاره به کاهش قاچاق گوشی همراه بیان کرد: قاچاق گوشی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و عمده گوشی‌ها به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند. همچنین در زمینه خودروهای سرقتی نیز کاهش قابل توجهی مشاهده شده است.

شجاع درباره تلاش‌های مرزبانی برای مقابله با قاچاق گفت: با وجود دشواری‌های موجود، نیروهای مرزبانی به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و بسیاری از قاچاقچیان را دستگیر کرده‌اند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی همچنین از همکاری‌های مستمر با پلیس افغانستان خبر داد و گفت: همکاری‌های دو جانبه برای مقابله با قاچاق و ورود غیرمجاز کالاها و مواد مخدر در حال انجام است.

وی ضمن اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در بین کارکنان مرزبانی تصریح کرد: تعداد حافظان قرآن در بین همکاران به بیش از ۳۳۰ نفر رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۹ درصد افزایش داشته است.

شجاع همچنین از آغاز ساخت بیش از ۵۰۰ واحد سازمانی جهت بهبود رفاه کارکنان مرزبانی در شهرهای مرزی استان خبر داد و افزود: این پروژه‌ها تاکنون بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی تاکید کرد: مرزهای استان خراسان رضوی از امن‌ترین مرزهای کشور بوده و با حضور مقتدرانه و شبانه‌روزی نیروهای مرزبانی، هیچ گونه مشکل امنیتی جدی وجود ندارد.