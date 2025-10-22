به گزارش خبرنگار مهر، شورای جهانی تکواندو امروز در جلسه خود شهر آستانه کشور قزاقستان را بهعنوان میزبان رقابتهای جهانی تکواندو ۲۰۲۷ انتخاب کرد. این نخستین میزبانی قزاقستان در تاریخ مسابقات جهانی است و ورزشکاران برتر جهان یک سال پیش از المپیک لسآنجلس در این شهر گرد هم خواهند آمد.
همچنین، ساموکوو در بلغارستان میزبان مسابقات جهانی زیر ۲۱ سال ۲۰۲۷ شد و قراردادهای میزبانی پس از نشست شورا امضا گردید.
دکتر چو چونگوون، رئیس فدراسیون جهانی در این باره گفت: «دو میزبان عالی داریم و مشتاقانه منتظر رقابت ستارگان تکواندو پیش از المپیک ۲۰۲۸ هستیم.»
همچنین در این نشست، رئیس فدراسیون جهانی مشعل المپیک آتن ۲۰۰۴ را از بخش فرهنگی کمیته بین المللی المپیک دریافت کرد تا در موزه افتخارات خود جای دهد. ضمن اینکه انتصاب آیچا گراد علی بهعنوان نایبرئیس افتخاری تأیید شد.
دکتر چو چونگوون، گزارشی از دیدار اخیر خود با کریستی کاوِنتری، رئیس کمیته بینالمللی المپیک ارائه داد و اعلام کرد که جوایز سالانه ۲۰۲۵ تکواندو و نشست فوقالعاده شورای جهانی تکواندو، ۱ فوریه ۲۰۲۶ در فجیره، امارات برگزار خواهد شد
رقابتهای جهانی از ۲۴ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ در ووشی برگزار خواهد شد که شامل ۹۹۱ ورزشکار از ۱۷۹ کشور، ورزشکاران بیطرف و تیم پناهندگان تکواندو است. این نشست آخرین جلسه شورای جهانی در دوره کنونی بود و انتخابات اعضای جدید فردا در مجمع عمومی برگزار میشود
