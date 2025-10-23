مرور ۴۴ سال حضور تکواندو ایران در جهان؛ کسب ۶۰ مدال و یک تخته پتو!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی - محمد بیرامی: از روز دوم آبان ماه بیست و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از بیش از ۱۴۰ کشور جهان کار خود را در بزرگترین تورنمنت تکواندو جهان تحت عنوان رقابتهای قهرمانی جهان به میزبانی چین آغاز می‌کنند. رقابت‌هایی که هفت روز به طول خواهد انجامید و بهترین تکواندوکاران جهان در هشت وزن مردان و هشت وزن زنان به مصاف هم خواهند رفت.

تیم ملی تکواندو ایران یکشنبه ۲۷ مهرماه تهران را به مقصد شهر شانگهای ترک کرده و از آنجا راهی «ووشی» محل برگزاری این رقابت خواهد شد. تیمی که در تاریخ ۵۲ ساله این رقابتها ۲۱ دوره حضور داشته است.

با توجه به در پیش بودن بیست و هفتمین دوره این رقابت‌ها، نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه حضور ایران در ادوار گذشته:

۲۱ دوره حضور و ۶۲ مدال رنگارنگ

تکواندو ایران از ۲۱ دوره حضور خود در این رقابتها طی سالهای ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۳ (۱۳۵۴ -۱۴۰۲) موفق به کسب ۶۰ مدال از رقابتهای جهانی شده است. ۱۵ مدال طلا، ۲۰ مدال نقره و ۲۷ مدال برنز رهاورد تکواندوکاران ایران در این رویداد بزرگ و پراهمیت بوده است.

۵ دوره غیبت

تیم ملی کشورمان از میان ۲۲ دوره برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان تا سال ۲۰۱۵ در ۱۷ دوره حضور داشته و ۵ دوره نیز غیبت کرده است. تیم کشورمان در اولین دوره رقابتها سال ۱۷۹۳ در کره جنوبی حضور نداشت. پس از آن در رقابتهای جهانی ۱۹۷۷ آمریکا، ۱۹۸۲ اکوادور، ۱۹۸۷ اسپانیا و ۱۹۹۳ نیویورک تکواندو ایران غیبت داشته است.

۷ مدال برنز برای ۵ دوره ابتدایی

اعضای تیم ملی ایران در ۵ دوره حضور ابتدایی خود در رقابتهای جهانی تنها ۷ مدال کسب کردند. در دومین دوره حسین ربیع زاده اولین مدال تاریخ تکواندو ایران را با یک مدال برنز کسب کرد. نادر خدامرادی در کپنهاگ دانمارک به سال ۱۹۸۳ یک مدال برنز کسب کرد. در سئول کره جنوبی و سال ۱۹۸۵ تک نشان برنز فیصل دانش تیم ملی ایران را در مکان هشتم قرار داد. در سال ۱۹۸۹ بازهم در کره جنوبی و این بار فرزاد ذرخش، فریبرز دانش و سید حسن زاهدی با کسب سه مدال برنز تیم ملی ایران را در جدول توزیع مدال‌ها تا رتبه چهارم بالا آوردند. ضمن اینکه سیروس رضایی در سال ۱۹۹۱ و مسابقاتی که در آتن برگزار شد یک نشان برنز به خود اختصاص داد.

اولین فینالیست و یک تخته پتو جایزه

اما در مانیل فیلیپین پس از یک دوره غیبت تیم ملی ایران سرانجام اولین نماینده خود را در دیدار پایانی دید. سید مهرداد رکنی در وزن سوم با شکست تمام رقبای خود راهی بازی پایانی شد و با قبول شکست به یک نشان نقره با ارزش قناعت کرد. نشانی که تنها یک تخته پتو از مسئولین شهر جایزه برای رکنی در پی داشت. در همین دوره تیم ملی ایران توسط بیژن مقانلو و فریبرز عسگری ۲ مدال برنز هم کسب کرد و در رده بندی تیمی جایگاه پنجم را کسب کرد.

ساعی پرافتخارترین تکواندوکار ایران

این تعداد مدال را ۴۲ تکواندوکار کسب کرده اند که در این بین هادی ساعی با ۴ مدال (دو طلا، یک نقره و یک برنز) در صدر بهترین‌های تکواندو ایران قرار دارد. رتبه دوم را یوسف کرمی برعهده دارد. وی نیز با ۴ مدال (دو طلا و دو برنز) عملکرد مطلوبی داشته است. بهزاد خداداد با یک طلا و دو نقره نه تنها سومین تکواندوکار برتر ایران در رقابتهای جهانی است، بلکه بهترین سبک وزن تاریخ تکواندو ایران نیز محسوب می‌شود.

مرتضی رستمی و محمدباقری معتمد هر کدام با یک طلا و یک نقره، مجید افلاکی با یک طلا و یک برنز، سید حسن زاهدی و امید غلامزاده با یک نقره و یک برنز و میثم باقری با دو برنز مردانی هست که بیش از یک مدال از رقابتهای جهانی کسب کرده اند.

ایران در مسابقات ۱۹۸۵ سئول ایستاده از چپ:

فریبرز، فرجام و فیصل دانش، خسرویحیی زاده، علی حاجی پور، محید صالحی، محمد قصری و سید حسن زاهدی

مدال آوران تاریخ ۴۴ ساله تکواندو ایران

در طول حضور تیم کشورمان در این مسابقات ۴۲ تکواندوکار موفق به کسب ۶۰ مدال شدند که ۱۵ مدال طلا را ۱۴ تکواندوکار، هادی ساعی و یوسف کرمی هر کدام دو مدال، بهزاد خداداد، مرتضی رستمی، محمد باقری معتمد، مجید افلاکی، علیرضا نصر، فرزاد عبداللهی، بهنام اسبقی، فرزان عاشورزاده، مسعود حجی زواره، مهدی خدابخش و ناهید کیانی کسب کرده اند.

معتمد، رستمی، خداداد دو مدال، ساعی، مردانی، مستعان، نادریان، علی تاجیک، نفجم، افشار، اصلانی، بی باک، رکنی، غلامزاده، زاهدی، حسینی، هادی پور، احمدی و مهلا مومن زاده ۲۰ مدال نقره، میثم باقری و یوسف کرمی (هر کدام دو مدال)، فرزاد ذرخش، فریبرز و فیصل دانش، نادرخدامرادی، حسین ربیع زاده، ساعی، افلاکی، غلامزاده، زاهدِی، یعقوبی، رجلی، حسین تاجیک، مقانلو، عسگری، یعقوبی، هادی پور، علیزاده، برخورداری، کلهر، مردانی، رضایی و سلیمی هم ۲۷ مدال برنز را کسب کردند.

ربیع زاده اولین مدال، ساعی اولین طلا

تیم ملی تکواندو ایران اولین مدال خود را در رقابتهای جهانی در همان اولین حضور خود کسب کرد. تیمی که شهریورماه ۱۳۵۴ با مربیگری «کیم کوانگ» کره‌ای و با حضور حسین ربیع زاده شهرام فر، مرحوم فکوری و سلیمان علی نسب راهی دومین دوره رقابتهای جهانی در کره جنوبی شده بود توسط حسین ربیع زاده در وزن چهارم موفق به کسب مدال برنز شد.

تکواندو ایران که در رقابتهای ۹۷ هنگ کنگ توسط بی باک و اصلانی تا یک قدمی کسب مدال طلا پیش رفته بود در نهایت خردادماه ۱۳۷۸ و بعد از ۱۵ سال حضور در رقابتهای جهانی موفق به کسب مدال طلا شد. هادی ساعی در رقابتهای ۱۹۹۹ کانادا با غلبه بر تمامی رقبا روی سکوی نخست ایستاد و طلا گرفت. در همین مسابقات مجید افلاکی هم طلا گرفت تا تیم کشورمان نایب قهرمان شود.

جایزه مبارزه جوانمردانه

در رقابتهای جهانی ۱۹۹۹ ادمونتون کانادا تیم کشورمان علاوه بر کسب دو طلا و عنوان نایب قهرمانی، یک عنوان با ارزش دیگر نیز کسب کرد. مجید افلاکی که در وزن هفتم موفق به کسب مدال طلا شده بود، از سوی کمیته برگزاری این رقابتها جایزه بازی جونمردانه را نیز به خود اختصاص داد.

مجید افلاکی برنده جایزه مبارزه جوانمردانه

۱۰۰ تکواندوکار، ملی پوشان جهانی

تیم ملی کشورمان در ۲۱ دوره حضور خود، غیر از مسابقات ۱۹۷۵ سئول و ۱۹۸۳ کپنهاگ، در سایر ادوار با ترکیبی کامل در رقابتهای جهانی حضور داشته که در مجموع ۱۰۰ تکواندوکار مبارزه روی «شی هاپ چانگ» جهانی در بخش مردان را تجربه کرده اند.

در این بین هادی ساعی، فیض الله نفجم، مجید افلاکی و یوسف کرمی با ۵ دوره عضویت در تیم ملی و حضور در رقابتهای جهانی رکورددار هستند. فریبرز دانش، نادرخدامرادی، بیژن مقانلو، بهزاد خداداد، سید حسن زاهدی و امیدغلامزاده هم چهار دوره در این مسابقات حضور داشته اند.

پدر و پسری ملی پوش

در طول تاریخ حضور ایران در رقابتهای جهانی تنها یک پدر و پسر موفق به حضور در این رقابتها شده اند. فیروز اسبقی سال ۱۹۷۹ در ترکیب تیم ملی به رقابتهای اشتوتگارت آلمان اعزام شد و توفیقی در کسب مدال نداشت. ۳۴ سال بعد بهنام، پسرش شاگرد خود او، در رقابت‌های ۲۰۱۳ مکزیک حضور داشت و با کسب مدال طلا، تیم ایران را به سکوی نایب قهرمانی رساند.

خانواده ملی پوش دانش‌ها

در بین خانواده‌های تکواندوکاران بدون شک، هیچ نامی پرافتخارتر از خانواده دانش نیست. مردانی که از هرمزگان با شرایط سخت تمرینی خود را به ترکیب اصلی تیم ملی رساندند.

فریبرز دانش ۵ دوره عضو تیم ملی بود که در رقابتهای جهانی ۱۹۸۵ سئول، به همراه دو برادر دیگر خود یعنی فیصل و فرجام، سه تکواندوکاری بودند که از یک خانواده به مسابقات جهانی رفتند که در این بین فیصل موفق به کسب نشان برنز شد. فریبرز در رقابتهای ۱۹۸۹ بدون برادران خود به مسابقات جهانی رفت و برنز گرفت. وی در رقابتهای ۱۹۹۱ آتن هم با فیصل در تیم ملی حضور داشت.

برادران تاجیک دارنده مدال نقره و برنز جهان

تاجیک‌های عنوان دار

بعد از خانواده دانش، باید از خانواده تاجیک‌ها نیز نامبرده شود. دو برادری که از شهریار در دو دوره متفاوت به مسابقات جهانی رفته و مدال هم کسب کرده اند. علی تاجیک سرمربی فعلی تیم ملی عمان در رقابتهای جهانی ۲۰۰۵ مادرید و در مبارزه پایانی و با ناداوری مغلوب «استیون لوپز» آمریکایی شد و نقره گرفت. حسین تاجیک هم در رقابتهای ۲۰۰۹ دانمارک روی سکوی سوم مسابقات ایستاد و برنز گرفت.

سکوی قهرمانی جهان سال ۲۰۱۵ - بیژن مقانلو

دو قهرمانی و شش نایب قهرمانی

در تاریخ ۵۲ ساله رقابت‌های جهانی و برگزاری ۲۶ دوره از رقابت‌ها، کره جنوبی ۲۴ بار عنوان قهرمانی را کسب کرده و ایران تنها تیمی است که دوبار این عنوان با ارزش را از چنگ کره‌ای درآورده است. تیم ملی تکواندو ایران از ۲۱ دوره حضور خود، در رقابتهای ۱۹۷۵ سئول، ۱۹۸۳ کپنهاگ، ۲۰۱۹ منچستر، ۲۰۲۲ گوادلاخارا و ۲۰۲۳ باکو جایی در رده بندی تیم‌ها نداشت. در رقابت‌های ۱۹۹۱ آتن نیز با تک برنز سیروس رضایی عنوان یازدهم را کسب کرد. در سایر ادوار همیشه در بین ۱۰ تیم برتر حضور داشته است.

دو عنوان قهرمانی در سالهای ۲۰۱۱ کره جنوبی با هدایت رضا مهماندوست، و ۲۰۱۵ روسیه با مربیگری بیژن مغانلو، شش نایب قهرمانی در سالهای ۱۹۹۹ کانادا، ۲۰۰۳ آلمان، ۲۰۰۵ اسپانیا، ۲۰۰۷ چین، ۲۰۰۹ دانمارک با مربگیری حسن ذالقدر و ۲۰۱۳ مکزیک با مربیگری مرتضی کریمی، یک عنوان سومی در رقابتهای ۲۰۰۱ کره جنوبی با مربگیری حسن ذوالقدر، دو عنوان چهارمی در رقابهای ۱۹۸۳ کره جنوبی با مربگیری محمود مشهدی رجب و ۱۹۹۷ هنگ کنگ با مربیگری حسن ذالقدر، عنوان پنجمی ۱۹۹۵ فیلیپین با مربیگری کانگ و عنوان نهمی ۱۹۷۹ آلمان با مربیگری آذرپاد، رهاورد تکواندو ایران در رده بندی تیمی بوده است.

علیزاده تنها بانوی مدال آور ایران

تیم بانوان ایران سابقه طولانی در رقابت‌های جهانی ندارد. دختران تکواندوکار ایران از سال ۲۰۰۳ با ترکیب نظامی، فدایی نژاد، اسدی، زین العابدینی، سعادت، مظلومِی، آقاجانی و شیخی با هدایت پروانه تقی پور به مسابقات اعزام شده و دست خالی به تهران بازگشتند. حاصل تلاش ۱۶ ساله بانوان یک طلا، یک نقره و یک برنز بود. کیمیا علیزاده در رقابتهای ۲۰۱۵ روسیه در وزن ۵۷- کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد تا نام خود را به عنوان اولین بانوی مدال آور ثبت کند. مهلا مومن زاده در منچستر ۲۰۱۹ نقره گرفت و سرانجام این ناهید کیانی بود که در سال ۲۰۲۳ باکو چشم نواز و زیبا مبارزه کرد و تا فینال قدرتمند پیش رفت و در نهایت هم برای نخستین بار روی سکوی نخست ایستاد و طلا گرفت.

ترکیب تیم ملی ایران در جام بیست و هفتم

در بیست و هفمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان تیم ملی ایران با ترکیب مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد صادق دهقانی، امیر سینا بختیاری، مهران برخورداری، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی در گروه مردان و سعید نصیری، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه، نسترن ولیزاده و ملیکا میرحسینی به دیدار رقبای خود می‌رود.