نخستین تمرین ملی پوشان ایران در ووشی/ رقیبان همدیگر را زیر نظر داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو قهرمانی جهان از روز دوم آبان به میزبانی شهر ووشی چین آغاز خواهد شد و تیم های مردان و زنان ایران با ترکیبی کامل در این دوره حضور خواهند داشت.

ملی پوشان کشورمان پس از رسیدن به محل برگزاری این مسابقات یک روز استراحت، نخستین تمرین خود را زیر نظر کادر فنی و با نظارت رئیس فدراسیون برگزار کردند که در طول تمرینات هادی ساعی توصیه های فنی لازم را به ملی پوشان انجام می داد. گرم کردن، تمرین های دونفره، چالشی، تکرار شگردها و میت زدن بخش های تمرین اعضای تیم ملی تکواندو بودند.

تیم های برزیل، آمریکا، ایسلند، بلغارستان، قزاقستان، کانادا، آمریکا، سوئیس، مکزیک، کرواسی، اوکراین، ساحل عاج، ترکیه، مصر، افغانستان، نیوزلند، چین تایپه، آلمان، جمهوری آذربایجان همزمان با تیم ایران مشغول تمرین بودند که اعضای کادر فنی تیم ها حریفان ملی پوشان خود را زیر نظر داشتند.

سعیده نصیری، مهلا مؤمن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه، نسترن ولی زاده و ملیکا میرحسینی در گروه بانوان و مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاجی موسائی، محمد صادق دهقانی، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی و آرین سلیمی در گروه آقایان ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند.

بر اساس برنامه مسابقات، این رقابت‌ها دوم آبان ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۵۷- کیلوگرم زنان و ۸۷+ کیلوگرم مردان آغاز می‌شود که آرین سلیمی و ناهید کیانی دارنده مدال‌های طلا و نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس؛ نمایندگان کشورمان در روز نخست در این رویداد خواهند بود و تا هشتم آبان ماه این مسابقات به طول خواهد انجامید.

مهروز ساعی سرمربی تیم ملی بانوان است، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی وی را یاری می‌کنند. در گروه آقایان نیز مجید افلاکی سرمربی است؛ علی تاجیک و مهرداد یوسفی مربیان تیم ملی خواهند بود. ضمن اینکه مسعود حجی زواره به عنوان مدیر تیم در این رویداد حضور خواهد داشت.