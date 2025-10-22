به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی دربانی در نشست صمیمی با جمعی از فرهنگیان و کادر آموزشی آموزشوپرورش، ضمن قدردانی از مجاهدتها و تلاشهای دلسوزانه معلمان، جایگاه تعلیم و تربیت را از ارکان بنیادین پیشرفت جامعه دانست.
وی با بیان اینکه معلم باید از بالاترین جایگاه اجتماعی و عزت برخوردار باشد، اظهار کرد: مسئولان باید با نگاهی عمیقتر به مسائل آموزش و پرورش، شرایط ارتقای منزلت و شأن معلمان را در جامعه فراهم آورند.
امامجمعه چهارباغ با اشاره به ارزش والای حرفه معلمی، افزود: تدریس یکی از پرافتخارترین و لذتبخشترین فعالیتهایی است که انسان میتواند در مسیر خدمت به خلق و تعالی جامعه انجام دهد.
حجتالاسلام دربانی در ادامه سخنان خود بر ضرورت بهروزرسانی روشهای آموزشی و بهرهگیری از ایدههای خلاقانه تأکید کرد و گفت: نظام آموزشی کشور باید با نگاهی نو و امیدآفرین، مسیر شناسایی و پرورش استعدادهای ناب را در مناطق کمبرخوردار هموار کند.
وی با بیان اینکه در هر محلهای استعدادهای درخشان و افراد نخبه وجود دارند، تصریح کرد: همهجا خوب و بد هست، اما ما وظیفه داریم با نگاه امیدوارانه، زمینه رشد و موفقیت را برای استعدادهای ناب فراهم کنیم.
امامجمعه چهارباغ در خاتمه همچنین از مسئولان خواست نسبت به شناسایی و معرفی افراد شاخص و مستعد در مناطق مختلف شهرستان، توجه بیشتری نشان دهند و با اقدامات مؤثر، فضای آموزشی را به سمت عدالت و شکوفایی سوق دهند.
