نواف سلام: حزب الله باید شاخه نظامی خود را کنار بگذارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نواف سلام نخست وزیر لبنان گفت: ما به چند دلیل از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استقبال کردیم؛ از جمله ارائه کمکهای فوری به غزه بدون کوچاندن ساکنانش و نیز مخالف الحاق کرانه باختری است.
وی افزود: من معتقدم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، جنگ را مانند دوچرخه سواری میبیند: اگر بایستد، زمین خواهد خورد. از این رو من نگران اوضاع هستم. در مرز با لبنان، ما با یک جنگ فرسایشی روبرو هستیم، نه یک جنگ تمام عیار، بلکه جنگی که همه را خسته میکند.
درباره امکان برقراری صلح میان لبنان و رژیم صهیونیستی نیز گفت: ما باید واقع بین باشیم. ما قبلاً درباره ترسیم مرز دریایی در دو سال قبل با اسرائیل مذاکره کردیم و این موضوع جدیدی نیست. آنچه ما امروز به دنبال آن هستیم اجرای آتش بس است که از سوی اسرائیل مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. اسرائیل همچنان برخی نقاط را در جنوب در اختیار دارد و اسیران لبنانی را آزاد نمیکند. اعلام آتش بس به تنهایی کافی نیست و باید در عمل اجرا شود.
او در مورد جدول زمانی طرح ارتش توضیح داد: این طرح به صورت مرحلهای اجرا خواهد شد. در سه ماه اول، تمرکز بر کنترل تسلیحات خواهد بود: جلوگیری از انتقال یا استفاده از سلاح در جنوب لیتانی. سپس مرحله دوم آغاز میشود که منطقه بین لیتانی و صیدا را در بر میگیرد.
نخستوزیر لبنان همچنین با طرح این ادعا که هیچ عقبنشینی از انحصار دولت بر نیروی نظامی وجود ندارد، مدعی شد: حزبالله باید یک حزب عادی سیاسی بدون شاخه نظامی باشد.
این درحالی است که شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان روز گذشته بار دیگر اعلام کرد: ما تحت تاثیر تهدیدها قرار نمیگیریم. خلع سلاح حزب الله مشکلی را حل نمیکند.
