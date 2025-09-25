به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت النشره، حسن عزالدین، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در واکنش به اظهارات گستاخانه اخیر تام باراک، فرستاده آمریکا علیه دولت، ارتش و مردم لبنان اعلام کرد که از مواضع خردمندانه و شجاعانه نبیه بری، رئیس پارلمان در محکومیت صحبت‌های تام باراک قدردانی و بار دیگر تاکید می‌کنیم که سلاح‌ها در کشور ما و نقش آنها در محافظت از مردم لبنان، مقدس بوده و ابزاری برای فتنه یا برآورده کردن منافع دشمن صهیونیستی نیست.

حسن عزالدین در جریان یک مراسم یادبود گفت: مقامات لبنانی باید موضعی متناسب با مداخلات آشکار آمریکا و تهدیدات این کشور که مستقیماً متوجه دولت لبنان شده، اتخاذ کنند. همچنین بیانیه وزارتی دولت باید به شکل کامل توسط نواف سلام، نخست وزیر لبنان طبق اولویت‌های آن اجرا گردد.

وی افزود: این اولویت‌ها شامل توقف تجاوزات دشمن صهیونیستی به لبنان و عقب نشینی اشغالگران از خاک لبنان به طور کامل می‌شود. همچنین دولت باید از همه ابزارهای موجود برای بیرون کردن صهیونیست‌ها از سرزمین ما استفاده کند. سایر اولویت‌ها هم مربوط به بازسازی ویرانی‌ها می‌شود که دولت باید اجرای آن را آغاز کند، از جمله پرداخت غرامت به قربانیان و صاحبان خانه‌های آسیب دیده و ویران شده.

این نماینده مقاومت در پارلمان لبنان تصریح کرد که دولت باید در بودجه ۲۰۲۶ اعتبارات مالی برای بازسازی کشور را لحاظ کند تا شهروندان احساس کنند که مراقبتی از آنها وجود دارد و به حال خود رها نشده‌اند. دولت باید از موضع غیر ملی خود در مرتبط کردن بازسازی کشور با خلع سلاح مقاومت دست بردارد؛ زیرا این امر، منافع عالی ملی لبنان و مردم آن را نقض می‌کند.

حسن عزالدین ادامه داد: تام باراک به نمایندگی از سران دشمن صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم از ۵ نقطه اشغال شده در جنوب لبنان که اکنون به ۷ نقطه رسیده عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات فرستاده آمریکا نشان می‌دهد که هرگونه شرط‌بندی روی واشنگتن به ویژه در مورد موضوعی که یک طرف آن رژیم صهیونیستی باشد، به معنای حساب کردن روی سراب بوده و نتیجه‌ای جز ناامیدی ندارد.

این نماینده حزب الله در پایان اظهار داشت: آمریکایی‌ها ثابت کرده‌اند که هرگز نمی‌توانند خارج از چارچوب حمایت از رژیم صهیونیستی قرار داشته باشند و منافع این رژیم را به هر چیز دیگری اولویت می‌دهند و کاملاً روشن است که آمریکایی‌ها هیچ توجهی به منافع ملی لبنان ندارند.

این اظهارات نماینده مذکور حزب الله بعد از آن است که چند روز قبل، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا به بیروت در صحبت‌هایی گستاخانه علیه لبنان اعلام کرد: ما هرگز ارتش لبنان را برای مقابله با اسرائیل تقویت نخواهیم کرد؛ ارتش را تجهیز می‌کنیم تا در داخل، علیه مردم ‎لبنان و حزب‌الله به کار گرفته شود.