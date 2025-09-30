واکنش نواف سلام به طرح ترامپ درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نواف سلام نخست وزیر لبنان ضمن استقبال از طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه اعلام کرد: طرح ترامپ درباره پایان جنگ غزه به ویژه که در برگیرنده آتش بس فوری و ارسال کمک های ضروری به ساکنان غزه و ممانعت از آواره کردن آنهاست، قابل تمجید است.

وی افزود: این طرح تثبیت کننده حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین در اراضی فلسطینی است.

نواف سلام همچنین بیان کرد: ما از اعلام مخالفت ترامپ با الحاق کرانه باختری به اسرائیل نیز استقبال می کنیم.

پیش از این نیز، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان از طرح ترامپ همتای آمریکایی خود برای توقف جنگ در غزه استقبال کرد و گفت: امیدواریم این طرح در اسرع وقت مورد موافقت طرف‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

جوزف عون با اعلام استقبال از طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای متوقف کردن جنگ در غزه، از تلاش‌های وی برای پایان دادن به رنج غیرنظامیان و افراد بی‌گناه در این منطقه، جلوگیری از خونریزی و همکاری مشترک برای دستیابی به خاورمیانه‌ای با ثبات و شکوفا، بر اساس اصول عدالت و کرامت انسانی تقدیر کرد.

رئیس‌جمهور لبنان با تمجید از رویکرد واقع‌بینانه طرح ترامپ در پرداختن به مسائل مورد مناقشه و چالش‌برانگیز، ابراز امیدواری کرد که این طرح در اسرع وقت مورد موافقت طرف‌های ذی‌ربط قرار گیرد.