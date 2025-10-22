  1. سیاست
  2. دولت
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

پزشکیان لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مسترد کرد

رئیس جمهور لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را به مجلس شورای اسلامی مسترد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با شماره ۱۲۱۶۳۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

متن نامه را اینجا بخوانید.

کد خبر 6631349
اكرم سادات حسيني شبستري

