روسیه: ۳۳ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف سرنگون کردیم

روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۳۳ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف از جمله بر فراز دریای آزوف و دریای سیاه سرنگون کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش اوکراین شب گذشته با پهپاد به خاک روسیه حمله کرده است.

بر این اساس، ۳۳ پهپاد توسط سامانه‌های دفاع هوایی در مناطق مختلف از جمله بر فراز دریای آزوف و دریای سیاه منهدم شده‌اند.

در پی این حملات، مقام‌های محلی از آسیب دیدن برخی واحدهای تجاری در داغستان و موردوویا خبر دادند.

سرگئی ملیکوف، رئیس جمهور داغستان گفت یکی از واحدهای صنعتی هدف حمله قرار گرفته و نیروهای امدادی در محل حاضر هستند.

آرتیوم زدونوف، رئیس موردوویا نیز اعلام کرد که منطقه تحت مسئولیت او نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفته و یک مرکز صنعتی آسیب دیده است.

