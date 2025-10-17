  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

روسیه: ۶۱ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردیم

روسیه: ۶۱ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردیم

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ۶۱ پهپاد ارتش اوکراین توسط سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سرنگون شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: ارتش اوکراین به خاک روسیه حمله پهپادی انجام داد؛ ۶۱ فروند پهپاد اوکراینی توسط سامانه‌های پدافند هوایی روسیه در مناطق مختلف سرنگون شدند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که طی شب گذشته سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۶۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله کریمه، روستوف، بریانسک و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در خصوص خسارت‌ها و یا تلفات احتمالی این اقدام کی یف رسانه‌ای نشده است.

