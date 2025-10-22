  1. هنر
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۷

فصل جدید «کارخنده» روی آنتن؛ یک ریالیتی‌شو در دل کارخانه‌ها

فصل جدید برنامه تلویزیونی «کارخنده» به تهیه‌کنندگی علیرضا محمدبیگی پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۹ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک سیما، علیرضا محمدبیگی تهیه‌کننده «کارخنده» درباره ویژگی‌های فصل جدید این برنامه گفت: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این فصل، حضور در کارخانه‌هایی است که در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر حتی یک لحظه فعالیت خود را متوقف نکردند.

به گفته او، کارگران و مدیرانی که در این روزها با وجود بحران‌ها همچنان در خط تولید ماندند، قهرمانان واقعی اقتصاد کشور هستند و «کارخنده» در این فصل با افتخار به سراغ آن‌ها رفته است.

محمدبیگی با اشاره به اینکه «کارخنده» از جنس رئالیتی‌شو است اما کاملاً واقعی و بدون طراحی قبلی ساخته می‌شود، عنوان کرد: ما وارد کارخانه‌ای می‌شویم که در حال تولید واقعی است، هیچ خط تولیدی برای فیلمبرداری متوقف نمی‌شود و تمام گفتگوها، مسابقات و صحنه‌ها در همان فضای کاری ضبط می‌شود. حتی داورها هم از میان خود کارگران انتخاب می‌شوند.

برنامه «کارخنده» به تهیه‌کنندگی علیرضا محمدبیگی، هر پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۹ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

کد خبر 6631433
عطیه موذن

