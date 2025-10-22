به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک سیما، علیرضا محمدبیگی تهیهکننده «کارخنده» درباره ویژگیهای فصل جدید این برنامه گفت: یکی از مهمترین تفاوتهای این فصل، حضور در کارخانههایی است که در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر حتی یک لحظه فعالیت خود را متوقف نکردند.
به گفته او، کارگران و مدیرانی که در این روزها با وجود بحرانها همچنان در خط تولید ماندند، قهرمانان واقعی اقتصاد کشور هستند و «کارخنده» در این فصل با افتخار به سراغ آنها رفته است.
محمدبیگی با اشاره به اینکه «کارخنده» از جنس رئالیتیشو است اما کاملاً واقعی و بدون طراحی قبلی ساخته میشود، عنوان کرد: ما وارد کارخانهای میشویم که در حال تولید واقعی است، هیچ خط تولیدی برای فیلمبرداری متوقف نمیشود و تمام گفتگوها، مسابقات و صحنهها در همان فضای کاری ضبط میشود. حتی داورها هم از میان خود کارگران انتخاب میشوند.
برنامه «کارخنده» به تهیهکنندگی علیرضا محمدبیگی، هر پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۹ از شبکه یک سیما پخش میشود.
نظر شما