به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقینژاد اظهار کرد: اقدامات گستردهای در راستای صیانت از سلامت دستگاه قضائی صورت گرفت که یکی از محورهای اصلی این اقدامات، برخورد قاطع با پدیده کارچاقکنی بوده است.
رزاقینژاد با بیان اینکه کارچاقکنها از عوامل اصلی خدشه به اعتماد عمومی و سلامت رسیدگیهای قضائی هستند، افزود: در نتیجه اقدامات اطلاعاتی و رصد محیطهای پیرامونی اماکن قضائی، حدود ۲۰۰ نفر کارچاقکن شناسایی و دستگیر شدند که از تحصیل نامشروع بیش از ۲۱۸ میلیارد تومان توسط این افراد جلوگیری شد.
وی به شناسایی و انهدام باندهای شهود دروغین در استان طی سه سال گذشته در استان هم اشاره کرد و گفت: این افراد با دریافت پول اقدام به ادای شهادت خلاف واقع در پروندهها میکردند که با تلاش شبانهروزی نیروهای حفا، چند باند شناسایی و متلاشی شدند تا روند رسیدگیها در شعب قضائی سالم و دقیق انجام گیرد.
رزاقینژاد با اشاره به اهمیت صیانت از همکاران قضائی و اداری، ادامه داد: پایش هوشمند نیروهای انسانی و آگاهسازی مستمر همکاران نسبت به خطرات مالی و اخلاقی، از جمله برنامههای محوری حفا بوده است تا از ورود افراد به مسیرهای ناصواب جلوگیری شود.
وی افزود: در این مدت رویه ما بر این بوده که حفاظت، پناه و پشتیبان همکاران باشد و در صورت بروز کوچکترین لغزش، ابتدا حمایت و هدایت لازم صورت گیرد.
دادستان مرکز استان، راه اندازی ستاد خبری حفاظت و اطلاعات استان را یکی دیگر از اقدامات سالهای اخیر برشمرد و افزود: در این مدت بیش از سه هزار و ۴۰۰ مراجعه حضوری و دو هزار و ۵۰۰ تماس تلفنی از طریق سامانه ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات ثبت شد که بسیاری از این گزارشها به سوژههای مهم حفاظتی تبدیل شدند.
