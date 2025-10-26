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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

عامل تیراندازی در تور اطلاعاتی پلیس رامیان

عامل تیراندازی در تور اطلاعاتی پلیس رامیان

رامیان-جانشین انتظامی رامیان در استان گلستان گفت: عامل تیراندازی توسط پلیس رامیان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن گنجی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان رامیان و با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ تاتار علیا این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و فنی مأموران، مخفیگاه متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه، متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

جانشین انتظامی رامیان در پایان با اشاره به اینکه متهمین علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی با شاکی عنوان کرده است، گفت: حضور مقتدرانه پلیس در شهرستان رضایتمندی مردم و مسئولان را بدنبال داشته است.

کد مطلب 6635236

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