عامل تیراندازی در تور اطلاعاتی پلیس رامیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن گنجی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان رامیان و با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ تاتار علیا این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و فنی مأموران، مخفیگاه متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه، متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

جانشین انتظامی رامیان در پایان با اشاره به اینکه متهمین علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی با شاکی عنوان کرده است، گفت: حضور مقتدرانه پلیس در شهرستان رضایتمندی مردم و مسئولان را بدنبال داشته است.