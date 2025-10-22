به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدینژاد نوری ظهر چهارشنبه در کنگره مکانیزاسیون کشاورزی با تشریح ابعاد طرح ملی «جهاد علمی» گفت: این طرح راهبردی در قالب ۶۵ محور علمی و فناوری و ۲۵ گروه همکاری و با مشارکت بیش از ۱۷۰ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز علمی تدوین شده است تا بهرهوری علمی کشور ارتقا یابد و مسائل اولویتدار به شیوهای نوین حل شود.
وی افزود: طرح جهاد علمی با هدف استفاده بهینه از منابع ملی، کاهش هزینهها، حفظ کیفیت علمی و تقویت پیوند دانشگاهها با بخشهای اجرایی طراحی شده است. این برنامه تلاش میکند جریان علمی کشور را متوازن کرده و دانشگاهها را در ایفای نقش مؤثر در مسائل ملی و بینالمللی توانمند سازد.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مخالفت دشمنان با دانش و دین، گفت: دین و علم دو بال پرواز انسان هستند که باید در کنار هم قرار گیرند تا پیام مقاومت و آزادگی به جهانیان ارسال شود.
مهدینژاد نوری، ارتقای بهرهوری کشاورزی و تأمین امنیت غذایی را از اولویتهای طرح جهاد علمی برشمرد و بر لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و نانوفناوری تأکید کرد.
وی همچنین به ضرورت مهارتآموزی دانشجویان اشاره کرد و گفت: دانشجویان باید با کسب مهارتهای عملی مسیر شغلی خود را هموار کنند و برگزاری کنگرههایی مانند این رویداد، زمینهساز ارتباط مؤثر دانشگاه و بخشهای اجرایی است.
ارسال ۵۵۸ مقاله به دبیرخانه کنگره مکانیزاسیون کشاورزی
«سیدحسین پیمان» دبیر علمی کنگره، با بیان اهمیت همافزایی میان دانشگاه، صنعت و نهادهای اجرایی، اعلام کرد: از میان ۵۵۸ مقاله ارسال شده به کنگره، ۲۱۵ مقاله پذیرفته شده که شامل ۶ مقاله از پژوهشگران خارجی است.
دبیر علمی کنگره محورهای تخصصی را شامل ماشینهای کشاورزی، کشاورزی دقیق، انرژیهای تجدیدپذیر و اتوماسیون عنوان کرد و افزود: برگزاری سخنرانیهای کلیدی و کارگاههای آموزشی بستری برای تبادل دانش و تجربه فراهم آورده است.
