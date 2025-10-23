خلع ید و رفع تصرف از اراضی ملی در روستاهای دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با متجاوزان به اراضی ملی و حمایت از منابع طبیعی کشور، صبح پنجشنبه با حضور نیروهای انتظامی پاسگاه زرینه و کارشناسان یگان حفاظت منابع طبیعی، اراضی ملی در محدوده روستاهای گلتپه علیا، گومه‌ای و کلکان شهرستان دیواندره از دست متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

عملیات مذکور با هماهنگی کامل دستگاه قضائی و همکاری نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام گرفت و در جریان آن متهمان خلع ید شدند.

اجرای حکم قضائی با حضور نیروهای انتظامی و یگان حفاظت

در این عملیات نیروهای انتظامی پاسگاه زرینه و همکاران یگان حفاظت منابع طبیعی با نظارت نمایندگان دستگاه قضائی، نسبت به اجرای حکم خلع ید اقدام کردند.

در ماه‌های اخیر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با همکاری دستگاه قضائی و انتظامی، چندین پرونده مشابه در سطح استان را به نتیجه رسانده است.

مسئولان این اداره تأکید دارند که برخورد با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی، خط قرمز دولت و قوه قضائیه است و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت و اجرای چنین احکامی ضمن بازگرداندن اراضی ملی به بیت‌المال، پیام روشنی برای متخلفان دارد و از بروز تصرف‌های جدید پیشگیری می‌کند.

علاوه بر آن، آزادسازی زمین‌های ملی، زمینه توسعه طرح‌های منابع طبیعی، حفاظت از آبخیزها و افزایش پوشش گیاهی را فراهم می‌سازد.