رفع تصرف بیش از ۲ هزار هکتار اراضی ملی در ۶ ماهه اول سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا بیان داشت: در بازه زمانی اول فروردین تا اول شهریور ماه سال جاری در راستای صیانت از اراضی ملی، ۱۲ هزار و ۹۵۹ فقره پرونده قضائی تشکیل و در همین ارتباط، دو هزار ۹۹۵ نفر از مجرمین، متعرضین و زمین خواران دستگیر و با تکمیل پرونده، تحویل مقام قضائی شده اند و تعداد یک هزار و ۷۳۳ دستگاه خودرو و ۳۶۸ دستگاه از انواع تجهیزات قطع و تبدیل چوب و تعدی به منابع طبیعی توقیف شد.

وی با اشاره به جدی بودن عزم نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در پاسداری از این منابع خداداد و ملی گفت: در همین مدت و طی یک رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، از تصرف دو هزار و ۱۸۳ هکتار اراضی ملی پیشگیری و رفع تصرف شده است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در زمینه تخریب و تصرف اراضی ملی با قاطعیت نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در سطح کشور، شاهد کاهش ۱۹ درصدی مساحت تخریب و تصرف اراضی نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته بودیم.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در موضوع قاچاق چوب و کشفیات تصریح کرد: در همین بازه زمانی، طی دو هزار و ۳۳۸ فقره پرونده تشکیل شده، دو هزار و ۴۳۷ مترمکعب چوب، مقدار دو هزار و ۶۳۳ استر هیزم کشف و قریب به ۷۸ تن زغال غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی در خصوص اجرای ماده ۴۲ قانون حفاظت منابع طبیعی که به موضوع قطع درخت، درختچه و نیز ماده ۴۳ این قانون که به بوته کنی عرصه‌های ملی دلالت دارد گفت: در مورد ماده ۴۲ با تشدید اقدامات عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی در کل کشور شاهد کاهش ۲۸ درصدی در قطع درخت و درختچه و رسیدن این آمار از ۲۳ هزار و ۸۱۹ اصله در مدت مشابه پارسال به ۱۷ هزار و ۱۰۲ اصله در امسال و همچنین با کاهش ۵۵ درصدی تعداد بوته‌های کنده شده مواجه بوده‌ایم.

سردار بنی اسدی فرد در پایان از اهمیت و نقش مؤثر یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: مأموریت معنوی و ارزشمند حفاظت از محیط زیست نه تنها حفظ منابع طبیعی، بلکه نگهداری از سلامت، آرامش و آینده‌ای پایدار برای نسل‌های بعد است و محیط زیست خانه مشترک بین ما و همه موجودات زنده است، جایی که بدون آن زندگی به معنای واقعی ممکن نیست.