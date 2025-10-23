به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح پنج شنبه در دیدار با جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، بر لزوم توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک میان این استان و روسیه تأکید کرد و افزود: همچنین توسعه همکاری‌های مشترک فرهنگی و گردشگری با مناطق مختلف روسیه را خواستاریم.

وی خراسان جنوبی را سرزمین فرصت‌های کم‌نظیر اقتصادی و معدنی دانست و اظهار داشت: این استان با دارا بودن ۹۰۰ میلیون تن ذخایر معدنی، یکی از بزرگترین پهنه‌های سنگ‌های تزئینی کشور را در خود جای داده، به‌طوری که بخش قابل توجهی از سنگ‌های مورد استفاده در سازمان ملل از معادن این منطقه تأمین می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تولید حدود ۹۸ درصد زرشک جهان و سهم عمده در تولید زعفران باکیفیت، بیان کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان در زمینه فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی، خواستار حضور پررنگ‌تر این محصولات در بازار روسیه هستیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به غنای تاریخی و فرهنگی استان، از شناسایی دو هزار و ۶۰۰ اثر تاریخی و ثبت ملی بیش از هزار اثر در این استان خبر داد و گفت: ۱۰ اثر از این مجموعه در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.

پیشنهاد برگزاری نشست آنلاین برای تسهیل همکاری‌ها

سفیر ایران در روسیه هم در این دیدار با تأکید بر اهمیت تقویت روابط استانی و منطقه‌ای بین دو کشور، گفت: در آینده نزدیک، نشستی آنلاین با حضور مسئولان اقتصادی استان و بخش خصوصی برگزار شود تا زمینه برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر سفر هیئت اقتصادی خراسان جنوبی به روسیه فراهم آید.

جلالی با استقبال از سفر هیئت اقتصادی این استان به روسیه، ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حوزه‌های انرژی خورشیدی، صنایع معدنی و محصولات کشاورزی را محور مناسبی برای همکاری‌های جدید میان دو کشور عنوان کرد.

سفیر ایران در روسیه با اشاره به سفرهای موفقیت‌آمیز هیئت‌های استانی قبلی، بیان کرد: تاکنون ۱۱ استاندار به روسیه دعوت شده و هشت هیئت استانی از ایران به این کشور سفر کرده‌اند که نتایج مثبتی در توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی به همراه داشته است.