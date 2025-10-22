هاشمی: بازار افغانستان فرصت طلایی برای توسعه اقتصادی خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه نمایشگاه فرصتهای تجارت و سرمایهگذاری ایران و افغانستان شب گذشته با حضور استاندار خراسان جنوبی، فعالان اقتصادی و مدیران ارشد استان برگزار شد.
استاندار خراسان جنوبی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه و فعالان اقتصادی گفت: این رخداد اقتصادی نتیجه تلاشهای چند ماهه بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و منطقه ویژه اقتصادی و همچنین همراهی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی است.
هاشمی با اشاره به پروژههای زیرساختی استان تصریح کرد: پروژه ماهی رود به استان فراه که قریب به ۱۷ سال معطل مانده بود، با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال اجراست و پیشبینی میکنیم اوایل سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی بر اهمیت توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید کرد و افزود: در سال گذشته ۵۱ مورد سرمایهگذاری مشترک با سرمایهگذاران افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی استان انجام شده و تفاهمنامههایی در حوزه کشاورزی، فرآوری معادن، گردشگری و سلامت امضا شده است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان گفت: محصولات کشاورزی ارزشمند استان از جمله زرشک و زعفران با حمایت دولت و شرکت تعاونی روستایی با قیمت مناسب خریداری میشوند تا کشاورزان سود واقعی خود را دریافت کنند.
هاشمی همچنین به پروژههای بزرگ عمرانی و توسعهای استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته بیش از ۱۷ همت اعتبار برای پروژههای عمرانی استان تزریق شده و پروژه راهآهن چابهار – زاهدان – خراسان جنوبی و رضوی با سرعت در حال پیشرفت است.
استاندار خراسان جنوبی در پایان سخنان خود از همه دستاندرکاران برگزاری نمایشگاه از جمله اصحاب رسانه، مدیران کل و بخش خصوصی قدردانی کرد و تصریح نمود: این نمایشگاه آغاز مسیر معرفی ظرفیتهای استان است و برنامههای گستردهای برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاران در دستور کار قرار دارد.
نظر شما