به گزارش خبرگزاری مهر، اولین بخش رویداد جایزه بازی‌های جدی سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

ثبت‌نام مدرسه بازی‌های جدی به عنوان تجربه‌ای متفاوت در زمینه ساخت بازی‌های کاربردی، در چهار محور آغاز شد. این مدرسه با ۳۴ ساعت آموزش ویدیویی به صورت آفلاین در چهار محور اصلی فنی، هنری، طراحی و اصول و مبانی طراحی بازی‌های جدی، میزبان شرکت‌کنندگان از سراسر کشور خواهد بود.

محورهای آموزشی این دوره شامل این محورها است: «محور فنی: با تدریس استاد نادر صدیق»، «محور هنری: با تدریس استاد سروش عباسیان»، «محور طراحی بازی: با تدریس استاد ابوالفضل سجادی» و «محور بازی‌های جدی: با تدریس استاد جواد راستی».

طبق فراخوان این رویداد علاقه‌مندانی که تا تاریخ ۵ آبان‌ماه ثبت‌نام خود را نهایی کنند، می‌توانند با کدتخفیف 2N12 دوره را با ۲۰ درصد تخفیف دریافت کنند.