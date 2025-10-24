به گزارش خبرنگار مهر، در دو هفته پایانی مهرماه، صفحه صنایع فرهنگی با انتشار مطالبی، به رصد تحولات حوزه‌های کلیدی همچون مد و لباس، اسباب‌بازی، بازی‌های رایانه‌ای و نوشت‌افزار پرداخت.

از جمله محورهای مهم مورد بحث، معضل مهاجرت بازی‌سازان ایرانی، طرح‌های پاییزه تولیدکنندگان ایرانی، وضعیت نوشت افزار و اسباب بازی ایران بود.

طراحی مجدد تندیس رویداد جایزه بازی‌های جدی

فرزانه شریفی عضو هیئت‌مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از طراحی مجدد تندیس رویداد جایزه بازی‌های جدی، مطابق نماد والای همیشگی‌اش خبر داد و گفت که تندیس جایزه بازی‌های جدی در سال ۱۴۰۲ تغییراتی برخلاف هویت واقعی در طراحی آن اعمال شد. هرچند فرصت کافی برای توضیح دلایل این تغییرات در رسانه‌ها فراهم نشد، اما تصمیم مربوط به تغییرات ظاهری تندیس یکی از اقداماتی بود که در خلال آن دوره اتفاق افتاد. البته این تغییرات تأثیراتی روی هویت جشنواره گذاشت و با واکنش‌های منفی روبه‌رو شد. با این حال امسال قرار است تندیس مطابق نماد والای همیشگی‌اش مجدداً طراحی شود و به برگزیدگان اهدا شود.

بازی «وعده صادق ۳» در بازار نشر عرضه شد

همچنین بازی «وعده صادق ۳» از سوی سازمان توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، برای مخاطبان عرضه شد. بازیکن در این بازی استراتژیک - عملیاتی، در نقش فرمانده میدان نبرد حاضر شده و باید اهداف استراتژیک دشمن را در نقشه‌ای پویا و مبتنی بر واقعیت شناسایی و منهدم کند.

این تجربه بازی بر اساس رویداد تاریخی حماسه ۱۲ روزه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی طراحی شده که به شکست این رژیم متجاوز منجر شد. در هر مرحله، بازیکن با نشانه‌گیری دقیق اهدافی از جمله تجهیزات نظامی، ساختمان‌های جاسوسی، مراکز جنگ بیولوژیک و الکترونیک، امتیاز و سکه کسب می‌کند.

کشورهای فاقد تخصص، با پیشنهاد هنگفت دنبال بازی‌سازان ما هستند

احسان راستی رئیس سازمان توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس مطرح کرد که بسیاری از کشورهای همسایه در منطقه ما که فاقد نیروهای فنی متخصص هستند پرداخت هزینه‌های هنگفت، جذابیتی برای جامعه بازی‌ساز ما ایجاد می‌کنند.

او یادآور شد که مسئله اصلی این است که زیست‌بوم بازی باید تحت مدیریت و حکمرانی اصولی باشد. اگر این نظام درست شکل نگیرد، حتی با تولید بهترین بازی‌ها یا داشتن پیشرفته‌ترین سخت‌افزارها و زیرساخت‌های فنی، نمی‌توانیم در سطح جهانی رقابت کنیم. به نظرم کلید اصلی حل چالش‌های این حوزه همین ایجاد بستر زیست‌بوم و مدیریت جامع آن است.

خروج نخبگان از کشور فرصتی برای بهره‌برداری دشمنان است

فرهود فرمند اولین بازی‌ساز اصیل تاریخ ایران معتقد است که نخبگان علمی و فرهنگی بخشی از قدرت ملی کشور هستند و خروج آن‌ها فرصتی برای بهره‌برداری دشمنان ایجاد می‌کند.

او مطرح کرد که در سال‌های اخیر شاهد مهاجرت بسیاری از هنرمندان و نخبگان کشور بوده‌ایم؛ افرادی که توانمندی و استعدادشان باعث درخشش آنها شده، اما گاهی به منابعی برای بهره‌برداری دیگران تبدیل می‌شوند. این افراد به حمایت نیاز دارند، اما متأسفانه مدیریتی که بتواند از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کند، وجود ندارد.

بازی‌های رومیزی با «یوز»، «با بابام» و «آتشبار» رونق می‌گیرند

صابر نوری محب مدیر مرکز صنایع فرهنگی خانواده امید از رونمایی سه بازی رومیزی ایرانی با نام‌های «یوز»، «با بابام» و «آتشبار» در مجموعه فرهنگی کارستان بهارستان تهران خبر داد و مطرح کرد که صنعت بازی بخشی از اقتصاد خلاق ایران است. ما می‌خواهیم نشان دهیم که بازی می‌تواند هم ابزار سرگرمی باشد و هم رسانه‌ای برای انتقال ارزش‌های ملی و فرهنگی.

دولت سکوت می‌کند؛ اسباب‌بازی قاچاق کودکان را محاصره کرد

در دنیای رنگارنگ اسباب‌بازی‌ها، آن سوی شادی‌های کودکانه، چالش‌های پیچیده‌ای نهفته است. از هجوم محصولات بی‌کیفیت و تقلبی گرفته تا غلبه سرگرمی‌های دیجیتال بر بازی‌های خلاقانه، صنعت اسباب‌بازی ایران در مسیری پرپیچ‌وخم گام برمی‌دارد. برای واکاوی این فرازونشیب‌ها، گفت‌وگویی با کوروش اسلامی دبیر انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی انجام شد. او معتقد است بازار اسباب‌بازی ایران زیر فشار قاچاق و بی‌توجهی دولت است. کودکان در معرض محصولات بی‌کیفیت و تولیدکنندگان در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

در ادامه او مطرح کرد که در حال حاضر وضعیت صنعت اسباب‌بازی در کشور بیشتر در حد تلاش برای بقا است؛ یعنی همه فعالان این عرصه به دنبال راه‌هایی هستند که بتوانند ادامه دهند و فعالیت خود را حفظ کنند. واقعیت این است که مشخص نیست دقیقاً چه باید کرد. تمرکز ما در این حوزه بر تعویض و بهبود جایگاه محصولات است، از جمله برگزاری نمایشگاه‌های مختلف برای معرفی بهتر محصولات و افزایش آگاهی عمومی. به‌ویژه در بحث اسباب‌بازی‌های فکری یا آموزشی، تلاش بر این است که این محصولات بیشتر به خانواده‌ها معرفی شوند و آن‌ها با مزایای استفاده از این کالاها در گروه‌های سنی مختلف آشنا شوند. با این روش، امید داریم بازار این صنعت کمی رشد کند و گسترده‌تر شود.

زنگ خطر برای یک صنعت؛ وقتی اسباب‌بازی از سبد خانوار حذف می‌شود

امیر بهادری تولیدکننده اسباب بازی مطرح کرد که وضعیت بازار صنعت اسباب‌بازی تحت تأثیر مسائل جنگ آسیب دیده است و علی‌رغم اینکه در چند هفته گذشته وضعیتش اندکی بهبود یافته اما نگرانی درباره آینده وجود دارد.

او در ادامه خاطرنشان کرد که در حوزه اسباب‌بازی، به نظر می‌رسد تولیدکنندگان داخلی باوجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات، همچنان برای باقی ماندن در بازار تلاش می‌کنند. این‌گونه نیست که به‌سادگی دست از کار بکشند و بگویند دیگر توان ادامه و رقابت ندارند. با هوشمندی و ابتکار، راه‌هایی برای ادامه مسیر پیدا می‌کنند تا بقای خود را حفظ کنند. البته مسئله اصلی در اینجا تنها بقا نیست؛ موضوع، توسعه است. بقای صنعت هرچند مهم است، اما تولیدکنندگان ما توانسته‌اند در سطحی ایستاده باقی بمانند و منتظر روزهای بهتر باشند.

اکثر مدهای رایج از طریق تبلیغات جهانی جریان‌ساز می‌شوند

آزاده آریایی طراح و تولیدکننده لباس مطرح کرد فضای تبلیغات جهانی تأثیر مستقیمی بر ترندها دارد و اکثر مدهای رایج از طریق این تبلیغات به جریان افتاده و صادر می‌شوند.

و او در ادامه یادآور شد: در ایران نفوذ تبلیغات بین‌المللی بسیار پایین است و همین موضوع کار را برای تولیدکنندگان دشوارتر می‌کند. فضای تبلیغات جهانی تأثیر مستقیمی بر ترندها دارد و اکثر مدهای رایج از طریق این تبلیغات به جریان افتاده و صادر می‌شوند. گاهی اوقات حتی ترندهایی از شرق آسیا یا ژاپن به مدهای روز دنیا تبدیل می‌شوند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم این روندها را کاملاً نادیده بگیریم. اگر بخواهیم از آنها کاملاً دوری کنیم، اجرای تولید برای ما بسیار چالش‌برانگیز خواهد شد. به همین خاطر همواره نگاه ما باید به ترندهای جهانی باشد ولی تلاش کنیم آنها را با فرهنگ و شرایط جامعه خودمان تطبیق دهیم.

محبوبیت پوشش بلند و پوشیده در جهان؛ انتخاب خانم‌های غیرمحجبه چیست؟

فاطمه بشیری، تولیدکننده لباس مطرح کرد که بر اساس ارزیابی‌ها مانتوهای بلند به آرامی در حال تبدیل شدن به مد جدید هستند حتی خانم‌هایی که چندان تمایل به پوشیدگی ندارند نیز این مدل لباس‌ها را انتخاب می‌کنند.

او معتقد است که متأسفانه بسیاری از کارگاه‌ها و تولیدی‌ها در حال حاضر به جای خلق طرح‌های نوآورانه، معمولاً الگوهای آماده موجود در بازار را کپی می‌کنند و اهمیت چندانی به طراحی نمی‌دهند. اما در حوزه پوشش اسلامی و برندهایی که در این زمینه فعالیت دارند، توجه بیشتری به طراحی صورت می‌گیرد. از نظر او و همکارانش، طراحی در این زمینه بسیار مهم تلقی می‌شود و معمولاً با ایده‌های خلاقانه کار می‌کنند.

آیا صنعت نوشت‌افزار ظرفیت صادرات دارد؟

در خصوص بحث نوشت‌افزار گفت‌وگویی با حمیدرضا صفاری تولیدکننده صنعت نوشت‌افزار انجام داده‌ایم که او در خصوص موضوع صادرات مطرح کرد که برنامه‌شان این است که صادرات را به کشورهای حوزه خلیج فارس گسترش دهند و این امر نیازمند تسهیل امور گمرکی کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل است.

البته او در ادامه یادآور شد که هم‌اکنون صادرات دفاتر از سوی برخی برندها به کشورهایی مانند عراق انجام می‌شود. اما همچنان این حوزه جای پیشرفت دارد. برنامه ما این است که صادرات را به کشورهای حوزه خلیج فارس گسترش دهیم. البته این امر مستلزم فراهم کردن برخی زیرساخت‌هاست؛ از جمله تسهیل امور گمرکی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل مثل ارسال تریلی بار بدون واسطه اضافی و ارائه قیمت‌های رقابتی. اگر این شرایط مهیا شود، می‌توان از این راه سودآوری و ارزآوری بسیار خوبی داشت که قطعاً ارزشمند است.

وقتی قهرمانان انیمیشنی از صفحه تلویزیون به صنایع فرهنگی تبدیل می‌شود

همچنین در خصوص وضعیت شخصیت‌های بومی انیمیشن‌ها و تأثیر آنها بر هویت سازی کودکان گزارشی با عنوان شخصیت‌های بومی کلید پیوند عاطفی کودکان با فرهنگ ایرانی که در این گزارش مطرح شد که وقتی قهرمانان انیمیشنی از صفحه تلویزیون به عروسک، لوازم‌تحریر و اسباب‌بازی تبدیل می‌شوند، تأثیرشان بر هویت‌سازی کودکان عمیق‌تر می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش نوشته شد که در سال‌های اخیر با دگرگونی‌های گسترده در سبک زندگی و تربیت نسل جدید، رسانه‌ها جای خانواده، محله و حتی مدرسه را در شکل‌دهی به هویت کودکان گرفته‌اند. در چنین شرایطی «شخصیت‌های انیمیشنی» بیش از هر زمان دیگری به ابزار تربیتی و هویت‌ساز تبدیل شده‌اند؛ شخصیت‌هایی که اگر صرفاً بر صفحه تلویزیون یا پلتفرم‌ها باقی بمانند، اثرگذاری محدودی خواهند داشت. اما زمانی که این شخصیت‌ها در قالب محصولات فرهنگی و جانبی همچون کتاب، اسباب‌بازی، عروسک، لوازم‌التحریر و حتی پوشاک و دکور اتاق کودک عرضه می‌شوند، امکان پیوند عاطفی و ماندگار با کودک فراهم می‌شود.

برای تولید ملی بجنگیم، نه برای لبخند کرومی!

سجاد داعی تولیدکننده صنعت نوشت‌افزار مطرح کرد که تبلیغات گسترده برای شخصیت‌های کارتونی خارجی بازار را اشباع می‌کند، اما همین موضوع فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند.

او در ادامه اظهار کرد که دغدغه دیگری که برای تولیدکننده ایرانی اسلامی مهم بوده بحث فرهنگ‌سازی است. وقتی فرهنگ‌سازی به‌درستی انجام نگیرد و دولت در پشت این ماجرا نباشد یا نظارت خوبی روی بازار صورت نگیرد، شرایطی ایجاد می‌شود که بازار پر از شخصیت‌های کارتونی خارجی با پشتوانه‌های مشخص می‌شود.

کتاب صوتی «کاهن معبد جینجا» با صدای نویسنده کتاب

همچنین محسن نادری مدیر سماوا از تهیه و تولید کتاب صوتی برگرفته از کتاب «کاهن معبد جینجا» با صدای نویسنده آن وحید یامین‌پور خبر داد. این کتاب صوتی از شامگاه سه‌شنبه ۲۹ مهرماه روی پلتفرم طاقچه قرار گرفته است.

کتاب صوتی باعث سطحی شدن مطالعه نمی‌شود

در سال‌های اخیر بازار کتاب صوتی در ایران با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است. این پدیده که روزی تنها برای قشری خاص کاربرد داشت، امروز به بخشی از سبک زندگی بسیاری از علاقه‌مندان به کتاب تبدیل شده است. به همین بهانه درباره وضعیت کتاب صوتی گفت‌وگویی با فردوس سلیمانی مدیر تولید کتاب صوتی انتشارات مهرسا انجام شد که او معتقد بود که تفاوت خاصی بین کتاب صوتی و کتاب متنی وجود ندارد؛ یکی روی کاغذ قرار دارد و دیگری را می‌شنویم.

او در ادامه مطرح کرد هر چیزی که باعث شود افراد بیشتر کتاب بخوانند، مفید است. باید تلاش کنیم بچه‌ها را از کودکی با کتاب آشنا کنیم تا از آن نترسند، بتوانند بخوانند و با این دنیا ارتباط برقرار کنند. بسیاری از افراد وقتی به کتاب صوتی گوش می‌دهند، علاقه‌مند می‌شوند نسخه کاغذی آن را تهیه کنند و همین نکته بسیار ارزشمند و قابل‌توجهی است.

از خط بریل تا میکروفون؛ کودکان نابینا روایتگران جدید کتاب صوتی

به رسم سنت هر ساله و به مناسبت گرامیداشت روز عصای سفید، استودیو میزبان پروژه‌ای ویژه بود؛ تولید یک کتاب صوتی در حوزه کودک با اجرای سه هنرمند کوچک و نابینا. حضورشان صحنه‌ای خیره‌کننده از غلبه بر محدودیت‌ها را به تصویر می‌کشید؛ کودکانی که با تکیه بر حافظه شنیداری قوی و قدرت تخیل سرشارشان، واژگان را در ذهن خود زنده می‌کردند و با اجرای دلنشین خود، داستانی را برای همسالان خود به ارمغان می‌آوردند. به همین بهانه گزارشی از این رویداد با عنوان از خط بریل تا میکروفون؛ کودکان نابینا روایتگران جدید کتاب صوت ی تهیه و منتشر شد.

فردوس سلیمانی مدیر کتاب صوتی نشر مهرسا در این رویداد گفت که کتابی که برای ضبط انتخاب کرده‌ایم، «تفاوت‌ها ما را قوی‌تر می‌کنند» نام دارد. این اثر مجموعه‌ای از اشعار ترجمه‌شده توسط خانم تینا غراب و سروده خانم رودابه حمزه‌ای است و موضوع آن تفاوت‌هایی که ممکن است بچه‌ها داشته باشند، مثل استفاده از عینک، نشستن بر روی ویلچر یا هر شرایط خاص دیگری. ما قصد داریم این کتاب را با صدای این کودکان ضبط کنیم.