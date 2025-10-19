به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وهفتمین جلسه شورای ستاد راهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی با محوریت بررسی وضعیت بازی‌های رایانه‌ای در کشور برگزار شد.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابراهیم شکرانی دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی، به بررسی آخرین وضعیت صنعت بازی کشور پرداخت.

در این نشست، محمد حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، با ارائه گزارشی از وضعیت مصرف بازی‌های رایانه‌ای در کشور، به سه اتفاق کلیدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.

وی یادآور شد: افزایش سن بازیکنان، جهش در هزینه کرد خانواده‌ها برای تهیه سخت‌افزار نظیر کنسول و هزینه صرف شده برای بازی های موبایلی، کنسولی و رایانه ای و کاهش سهم بازی‌های بومی در سبد مصرف بازیکنان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ سه اتفاق کلیدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده است.