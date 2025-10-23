یک شناسایی مهم در کاخ گلستان و ثبت جهانی روستاهای گردشگری

خبرگزاری مهر_گروه جامعه؛ در این هفته اعلام شد که در راستای اجرای الزامات سند تحول اداری و با هدف ایجاد زیرساخت دانشی، وزارت میراثفرهنگی برگزاری دوره تخصصی «مبانی کاربردی معماری سازمانی» را تا پایان سال جاری در دستور کار قرار داده است.
وحید ربیعی، سرپرست ادارهکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: در راستای تحقق رویکردهای سند تحول اداری و ارتقای سرمایه انسانی، دوره تخصصی «مبانی کاربردی معماری سازمانی» با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد بستر دانشی لازم برای تدوین سند معماری سازمانی وزارتخانه برگزار میشود.
وی افزود: با توجه به انتخاب وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان دستگاه منتخب از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه اجرای برنامههای تحول اداری و توسعه دولت هوشمند، برگزاری این دوره بخشی از برنامه جامع وزارت در مسیر پیادهسازی نقشه راه دولت هوشمند و استقرار نظام یکپارچه مدیریت دادههای سازمانی است.
واگذاری زمینهای حاشیه رودخانهها
در این هفته محمدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: بحثی که در خصوص فضای عمومی برای ایجاد تأسیسات در ساحل رودخانهها و سدها و منابع آبی مطرح شده، قابل ملاحظه است و این نکته خیلی روشن است و مبنای قانونی دارد.
وی افزود: آن چیزی که ما گفتیم، نظر دستگاه نیست، بلکه نظر دولت و مجلس است. در ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم آمده است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی باید نسبت به واگذاری زمینهای در حاشیه سدها و رودخانهها و منابع آبی برای تأسیسات گردشگری اقدام کند.
صالحی امیری در خصوص وضعیت گردشگری اظهار کرد: خوشبختانه پس از جنگ ۱۲ روزه و اکنون آمار گردشگری منفی شد و نسبت به سال قبل با سرعت در حال بازگشت به شرایط عادی هستیم و تا پایان سال انشاءالله میتوانیم وضعیت سال ۱۴۰۳ را تکرار کنیم. در حقیقت، ما بحث عبور از جنگ در فضای گردشگری را داریم.
وی افزود: ما در نیمه اول سال ۱۴۰۳، چهار میلیون و ۱۶۹ هزار و ۷۱۸ نفر گردشگر داشتیم و در نیمه اول امسال سه میلیون و ۵۵۳ هزار و ۴۸۱ نفر گردشگر داشتهایم که حدود ۱۵ درصد کاهش را نشان میدهد. این عدد ۱۵ درصد، در تیرماه گذشته معادل ۵۲ درصد کاهش بوده است و خوشبختانه در حال بازگشت به شرایط عادی هستیم و پیشبینی میکنیم ظرف دو تا سه ماه آینده به شرایط عادی همیشگی بازگردیم.
برنامههای پیش روی صنایع دستی اعلام شد
همایش سراسری معاونان صنایع دستی کشور در حاشیه نمایشگاه صنایع دستی اردبیل در سرعین برگزار شد. در این نشست هر کدام از معاونان مشکلات و نظراتشان را دادند و فرزاد اوجانی، مدیرکل تجاریسازی و بازاریابی معاونت صنایع دستی گفت: اعمال معافیت برای پرداخت عوارض شهرداری به منظور ساخت بازارچه و فروشگاه صنایع دستی، تغییر کاربری اراضی زراعی به منظور ایجاد کارگاه صنایع دستی در سطح کشور، حذف محدودیت در ارسال اقلام صنایع دستی از طریق پست، پیگیری اصلاح قانون مالیاتی به منظور اختصاص مالیات فروشگاههای صنایع دستی برای بیمه هنرمندان، پیگیری ایجاد شرکت توسعه صنایع دستی به منظور توانمندسازی بخش خصوصی از جمله برنامههایی معاونت صنایع دستی است.
وی افزود: در قانون حمایت از هنرمندان گفته شده هنرمندان را بیمه کنید، ولی نگفته از کجا و از چه محلی به همین دلیل فقط یک سال اجرا شد. باید بدانیم سالیانه چه عددی برای بیمه هنرمندان داریم. پیشنهاد کردیم از محل عوارض کالاهای لوکس و تزئینی بتوان هنرمندان را بیمه کرد ولی گفتند که متولیان عوارض خیلی زیاد است. در برخی از استانها تعدادی از هنرمندان توسط شرکتها به واسطه مسؤلیت اجتماعی بیمه شده است ولی در قانون نیامده است.
نمیتوان از جذب گردشگر حرف زد، ولی کمبود هتل داشته باشیم
در این هفته وزیر میراثفرهنگی گفت: نمیتوان از جذب سالانه ۱۵ میلیون گردشگر سخن گفت، اما در مرکز کشور هنوز کمبود هتلها و زیرساختهای خدماتی محسوس باشد.
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در یادداشتی نوشت: در هندسه توسعه نوین، گردشگری یکی از مؤلفههای بنیادین حکمرانی توسعه و بازتولید سرمایه ملی است. این صنعت، در نظامهای پیشرفته، بهمثابه سازوکار همپیوندی میان اقتصاد، فرهنگ و جامعه عمل میکند و از رهگذر آن، رشد اقتصادی، انسجام فرهنگی و دیپلماسی عمومی در هم تنیده میشوند.
در این چارچوب، تجربه جهانی نشان میدهد که توسعه پایدار در حوزه گردشگری زمانی به وقوع میپیوندد که دولتها، از نقش تصدیگرایانه فاصله گرفته و به جایگاه سیاستگذار، تنظیمگر و تسهیلگر هوشمند ارتقا یابند. نقطه آغاز این تحول، نه در تغییر ساختارهای اداری، بلکه در تحول در منطق حکمرانی است؛ در درکی نوین از این واقعیت که خلاقیت، کارآمدی و نوآوری از دل جامعه میجوشد، نه از ساختارهای بروکراتیک دولت.
اختیاراتم را به استانداران تفویض کردم
در این هفته، سید رضا صالحی امیری در نشست تخصصی با سرمایه گذاران حوزه گردشگری و صنایع دستی که با حضور محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در استانداری برگزار شد از تفویض ۲۷ اختیار وزارت به استانداران خبر داد و گفت: سیاست دولت چهاردهم حل مسئله در میدان است.
وی گفت: این جلسه، اولین است و قطعاً آخرین نخواهد بود. ما جلسات را آنقدر تکرار میکنیم تا در چهره و کلام شما احساس رضایت را ببینیم.
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه با اشاره به سفرهای استانی افزود: ما استان تهران را میشناسیم و این سفر را رسمی محسوب نمیکنیم. اما در یک سال گذشته، به طور میانگین حداقل دو بار به هر استان سفر کردهایم؛ برخی استانها یک بار و برخی تا چهار بار. فلسفه این حضور، یک جمله است: نشستن در اتاق و ارتباط از طریق کاغذ نمیتواند مشکلات را به ما انتقال دهد، بشنویم، تصمیم بگیریم و عمل کنیم.
آمادهایم روستاهای جهانی ایران را به الگوی هوشمندسازی تبدیل کنیم
در این هفته سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پیامی به سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ثبتجهانی سه روستای ایرانی شفیعآباد در استان کرمان، سهیلی در استان هرمزگان و کندلوس در استان مازندران را در فهرست سازمان جهانی گردشگری تبریک گفت و این رویداد را «نماد ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و انسانی ایران» دانست.
وزیر ارتباطات در این پیام تصریح کرده است: خبر مسرتبخش ثبتجهانی روستاهای شفیعآباد، سهیلی و کندلوس در فهرست سازمان جهانی گردشگری، مایه افتخار و خرسندی مردم عزیز کشورمان است. ضمن عرض تبریک به جنابعالی و خانواده بزرگ وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای این اتفاق مهم، وزارت ارتباطات آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در راستای هوشمندسازی این روستاها و معرفی بیش از پیش آنها در مقیاس ملی و بینالمللی اعلام میدارد.
شناسایی حلقه فیلم قاجاری در کاخ گلستان
در این هفته آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اعلام کرد: هنگام اجرای عملیات ساماندهی و حفاظت اشیای آلبومخانه و بررسی جعبههای مربوط به حلقههای فیلم از مجموعهای تحت عنوان فیلم خام که در گذشته ثبت و ضبط شده است، ۳۱ حلقه فیلم دارای تصویر از دوره قاجار شناسایی شد.
به گفته وی، این آثار شامل ۲۸ حلقه فیلم ۳۵ میلیمتری و ۳ حلقه فیلم ۱۶ میلیمتری است که از سوی کارشناسان و امیناموال آلبومخانه کاخ گلستان شناسایی شدهاند.
امامی افزود: برای تشخیص و بررسی دقیق محتوای این فیلمها، به زمان و مطالعات کارشناسی بیشتری نیاز است.
مدیر کاخ گلستان با تأکید بر اهمیت این آثار تاریخی خاطرنشان کرد: این فیلمها میتوانند در ادامه فیلمهای دوره مظفری، اطلاعات ارزشمند و تازهای از شناخت دوره قاجار و حالوهوای آن روزگار در اختیار پژوهشگران و علاقهمندان قرار دهند و حتی نگاه به تاریخ آغازین سینمای ایران را تحت تأثیر قرار دهند.
