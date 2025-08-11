به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه دوشنبه در شورای اداری مرودشت گفت: اداره هیأت امنایی پایگاه جهانی تخت جمشید، دغدغه من است که در یکسال گذشته با جدیت پیگیری شده و در آینده نزدیک به استان فارس ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه تخت جمشید نگین درخشان ایران زمین است و اولویت اول ما در میراث فرهنگی است، ادامه داد: تخت جمشید خورشید یک میلیون اثر تاریخی و ۲۹ میراث جهانی ایران محسوب می‌شود و ما در این دیار، وارث میراثی هستیم که به دنیا نور و حرارت می‌بخشد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: تبار، شناسنامه و هویت، تاریخ و اقتدار ما در این جغرافیا تعیین شده و همه ایرانیان دلبسته این جغرافیا است.

صالحی امیری گفت: دغدغه‌های مردمی و جامعه مدنی و سرمایه گذاران در پاسارگاد و مرودشت را با آغوش جان می‌شنویم و به آن پاسخ می‌دهیم چرا که میراث فرهنگی بدون مردم هویتی ندارد.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا تعارضی میان میراث و مردم شکل نگیرد و به بهانه حفاظت از میراث حق مردم تضییع نشود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به دغدغه آبیاری جنگل پایگاه جهانی تخت جمشید، افزود: رسیدن آب به جنگل به زودی محقق خواهد شد.

صالحی امیری درباره مساله حل نشده چادر سران تخت جمشید نیز گفت: مدیرکل میراث فرهنگی هر چه زودتر با شهرداری و دیگر نهادهای مرتبط در این زمینه توافق کند تا مبادا تبدیل به بیابان شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه برنامه پنج ساله میراث فرهنگی و گردشگری مکتوب و مستند شده است، افزود: بر اساس این برنامه، پایگاه جهانی تخت جمشید از لحاظ تقویت نیروی انسانی و یگان حفاظت باید تقویت شود.

وی ادامه داد: سال گذشته هفت میلیون و ۳۹۹ گردشگر خارجی به ایران سفر کردند و برنامه‌ریزی شده بود تا این میزان در ۱۴۰۴ به ۹ و نیم تا ۱۰ میلیون نفر و در پایان برنامه پنج ساله به ۱۹ میلیون برسد.

صالحی امیری گفت: در این مسیر با کشورهای تاجیکستان و آذربایجان و گرجستان تا روسیه و مصر و از سوی دیگر در آسیای میانه تا قفقاز و منطقه خاورمیانه توافق شد تا گردشگران این کشورها جذب شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان این نکته که برنامه وسیعی برای توسعه گردشگری کشور داریم، افزود: پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه وقفه‌ای در رونق گردشگری کشور ایجاد شد اما بلافاصله با کشورهای همسایه رایزنی شد تا در ۶ ماه آینده ظرفیت گردشگری زیارتی خود را بازسازی کنیم و در این دورنما این ظرفیت احیا خواهد شد.

صالحی امیری تصریح کرد: امروز آنچه بیش از همیشه اهمیت دارد رضایت مردم است و دولت در این زمینه همه تلاش خود را به کار گرفته است.