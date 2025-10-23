به گزارش خبرگزاری مهر، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ هیأت وزیران در خصوص «مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی» با شماره ۱۲۲۷۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ هفتصد و شصت و دو هزار و سیصد و پنج میلیارد و پانصد و دو میلیون و چهارصد و هفتاد و دو هزار و هشتاد و دو (۷۶۲,۳۰۵,۵۵۲,۴۷۲,۰۸۲) ریال بابت تصفیه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام نماید.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

متن این تصویب‌نامه را اینجا بخوانید.