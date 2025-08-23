به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، مصوبه جلسه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ هیأت وزیران درباره «اصلاح آئین‌نامه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات» را در نامه شماره ۸۳۲۳۱ در تاریخ ۲۸ مرداد ابلاغ کرد.

اصلاح آئین نامه ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری املاک و مستغلات به شرح زیر است:

۱. در ماده (۲) واژه تا سقف به واژه «به» و عبارت یک هزار میلیارد به عبارت یک میلیون میلیارد اصلاح و پس از عبارت سازمان بورس عبارت با تصویب شورای عالی بورس» اضافه می‌شود.

۲. در ماده (۵) پس از عبارت واحدهای سرمایه گذاری واگذار شده به بانک عبارت با تصویب مراجع ذی ربط» اضافه می‌شود.

۳. در ماده (۸) عبارت با تأیید هیئت عالی بانک مرکزی پس از عبارت هواگذاری اموال اضافه می‌شود.

۴. ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۱۰- معاملات صندوق موضوع تبصره (۱) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ و ماده (۹) آئین نامه اجرایی ماده (۵) قانون یادشده موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۸۴۲ ات ۶۱۶۳۷ ه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۱ از مالیات معاف است.