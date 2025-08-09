  1. سیاست
  2. دولت
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

ابلاغ آخرین تقسیمات کشوری به استانداران

وزیر کشور طی احکامی جداگانه آخرین تقسیمات کشوری را به چهار استاندار ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «ایجاد بخش جوکندان در تابعیت شهرستان طوالش» و «ایجاد بخش لوشان در تابعیت شهرستان رودبار» را به استاندار گیلان ابلاغ کرد.

وزیر کشور همچنین حکم "اصلاح نام" دهستان «گاوخونی» به «گاوخونی جنوبی» را به استاندار اصفهان ابلاغ کرد.

مؤمنی در احکام دیگری موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با «تبدیل روستای لاریم مرکز بخش لاریم شهرستان جویبار به شهر» را به استاندار مازندران و «تبدیل روستای کارزان مرکز بخش کارزان شهرستان سیروان به شهر» را به استاندار ایلام ابلاغ کرد. در این احکام عنوان شده است که تأسیس و راه اندازی شهرداری موکول به صدور حکم بعدی خواهد بود.

اكرم سادات حسيني شبستري

