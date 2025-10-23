  1. استانها
طولابی: خودروی سرقتی در اردکان متوقف شد

اردکان-فرمانده انتظامی شهرستان اردکان گفت: خودروی سرقتی پس از فرار، با تیر هوایی ماموران متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی اردکان گفت: مأموران پلیس آگاهی اردکان هنگام گشت زنی در شهر به یک دستگاه پژو مشکوک و پس از استعلام متوجه شدند خودرو سرقتی است.

سرهنگ شهرام طولابی نژاد افزود: مأموران انتظامی دستور ایست را صادر کردند، اما راننده خودرو بدون توجه به فرمان پلیس از محل متواری شد که نهایتاً در عملیاتی ضربتی و پس از شلیک تیر هوایی، خودرو متوقف شد.

طولابی نژاد ادامه داد: با توقیف خودرو دو متهم دستگیر و برای انجام بازجویی‌های تکمیلی به پلیس آگاهی شهرستان اردکان انتقال داده شدند.

وی همچنین از کشف گازوئیل در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: مأموران پلیس اردکان در یک ماه گذشته دو دستگاه خودروی سواری و همچنین دو دستگاه اتوبوس حامل گازوئیل قاچاق را متوقف کردند.

طولابی نژاد گفت: در بازرسی از خودروها دو هزار و ۷۶۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد و هفت متهم دستگیر که ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

