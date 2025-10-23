به گزارش خبرگزاری مهر، اباذر جعفرپور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و حمایت‌های فرماندار بیله‌سوار، مجموعاً بالغ بر ۸۹ میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای طرح‌های عمرانی و تأسیساتی، بهسازی و استانداردسازی بخش‌های حساس بیمارستانی، تأمین تجهیزات پزشکی حیاتی و تخصصی و بازسازی ناوگان آمبولانس اختصاص یافته است.

وی با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها افزود: ۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات استانی برای تکمیل ساختمان سی‌تی‌اسکن بیمارستان در نظر گرفته شده و بهسازی و استانداردسازی بخش‌های حساس از جمله بخش اطفال و CCU با هزینه‌ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال انجام خواهد شد. همچنین ۱۵ میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات پزشکی تخصصی شامل یک دستگاه همودیالیز و یک دستگاه الکتروشوک اختصاص یافته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بیله‌سوار بیان کرد: علاوه بر این، حدود ۱۸ میلیارد ریال اعتبار نیز برای اورهال و بازسازی ناوگان آمبولانس‌های فوریت‌های پزشکی و بیمارستانی هزینه خواهد شد.

جعفرپور با قدردانی از حمایت‌های رئیس و تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و همراهی فرماندار شهرستان، تأکید کرد: این اقدامات بیانگر توجه ویژه دانشگاه و مسئولان استانی به مناطق مرزی بوده و بدون شک موجب ارتقای کیفیت خدمات درمانی و دسترسی بهتر مردم شهرستان به خدمات تخصصی خواهد شد.