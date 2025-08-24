  1. استانها
اختصاص ۳۷۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌های درمانی استان اردبیل

اردبیل - استاندار اردبیل با اشاره به اختصاص مبلغ ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت‌های درمانی از تکمیل بیمارستان‌ها و نوسازی تجهیزات پزشکی به عنوان اولویت دولت محلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار اردبیل دردیدار با معاون درمان وزیر بهداشت گفت: از محل سفر رئیس‌جمهور به استان، مبلغ ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های بهداشت و درمان و زیرساخت‌های اساسی این بخش اختصاص خواهد یافت.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های درمانی استان به‌ویژه بیمارستان نجف‌زاده و نوسازی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی از اولویت‌های اصلی دولت محلی است.

وی با اشاره به سفر آینده نزدیک رئیس‌جمهور پزشکیان به استان اردبیل، افزود: تکمیل زیرساخت‌های درمانی، نهضت مدرسه‌سازی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از محورهای مهم این سفر خواهد بود.

وی همچنین با دعوت از وزیر بهداشت برای بازدید میدانی از طرح‌های درمانی استان اردبیل، خواستار تأمین اعتبارات لازم برای ساماندهی وضعیت بهداشتی و بیمارستانی استان شد.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست تخصیص اعتبارات قابل توجه برای زیرساخت‌های بیمارستانی را فرصت ارزشمندی برای ارتقای خدمات درمانی و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم استان اردبیل دانست.

سید سجاد رضوی با اشاره به انگیزه بالای پرسنل پزشکی و همراهی مردم، بیان کرد: با وجود برخی کمبودها، نجابت و همراهی مردم سبب شده مشکلات در حوزه بهداشت و درمان کمتر احساس شود.

وی گفت: دغدغه اصلی دولت چهاردهم ساماندهی مشکلات بیمارستانی و ارتقای مراکز بهداشتی است و همچنین نوسازی و تجهیز آمبولانس‌ها نیز ضرورت دارد و باید ۲۰ دستگاه آمبولانس برای بیمارستان‌های استان اردبیل با استفاده از اعتبارات وزارت بهداشت و منابع استانی تأمین شود.

