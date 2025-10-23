نوری قزلجه: دولت برای توسعه عدالت محور در مناطق روستایی برنامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، ظهر پنجشنبه در نشست با کشاورزان جنوب کرمان در شهرستان جیرفت اظهار داشت: تاکنون چندین بار از نزدیک از ظرفیت‌ها و فعالیت‌های جنوب کرمان بازدید کرده‌ام و باور دارم کشاورزان این خطه در خط مقدم امنیت غذایی قرار دارند.

وی افزود: امنیت غذایی امروز جایگاهی راهبردی در نظام جهانی یافته و دولت برای تقویت آن برنامه‌ریزی ویژه‌ای دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تجارت خارجی بخش کشاورزی گفت: سال گذشته میزان صادرات محصولات کشاورزی کشور ۳۵ درصد افزایش داشت و در سال جاری نیز رشد ۱۲ درصدی ثبت شده است.

وی ادامه داد: تراز تجاری کشور از منفی ۱۲ به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است، اما امسال سه میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کشاورزی وارد کشور شده که نشان‌دهنده نقش پررنگ کشاورزی در اقتصاد ملی است.

نوری قزلجه، با تأکید بر اجرای دقیق الگوی کشت منطبق با شرایط اقلیمی مناطق افزود: در بسیاری از کشورها این الگو اساس مدیریت تولید است و چنانچه از برنامه مدون خارج شویم کشاورزان دچار زیان می‌شوند.

وی گفت: امسال مقرر شده اجرای الگوی کشت با همکاری استانداران پیگیری شود تا هماهنگی لازم در سطح استان‌ها ایجاد شود.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در سال‌هایی تولید برخی محصولات از جمله پیاز حدود دو و نیم برابر نیاز داخلی بود و با نبود بازار صادراتی زیان زیادی به کشاورزان وارد شد.

نوری قزلجه، افزود: چنین تجربه‌هایی نشان داد که کشت بدون برنامه نتیجه‌ای جز خسارت ندارد و باید تنظیم الگو با نظر خود کشاورزان انجام شود.

وی از واگذاری امور فنی و تأمین بذر به تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: ورود بذر توسط کشاورزان منطقه جیرفت بلامانع است و این وزارتخانه آمادگی لازم را دارد؛ همچنین سال ۱۴۰۵ برنامه زمان‌بندی صادرات محصولات اعلام می‌شود تا کشاورزان پیش از کشت از بازارهای صادراتی مطلع باشند.

وزیر جهاد کشاورزی حمایت از تولیدکنندگان را محور اصلی سیاست‌های دولت دانست و افزود: اگر تولید وجود داشته باشد، بازار نیز فراهم می‌شود؛ اصل کار، تولید است و باید کشاورز به حاصل دسترنج خود برسد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای درجنوب کرمان گفت: احداث کارخانه‌های فرآوری محصولات، توسعه کشتارگاه‌های صنعتی، راه‌اندازی شهرک‌های گلخانه‌ای و اجرای طرح‌های دامداری کوچک روستایی در دستور کار قرار دارد.

نوری قزلجه، جنوب کرمان را یکی از مناسب‌ترین مناطق کشور برای توسعه گلخانه‌ای عنوان کرد و افزود: در بخشی از اراضی کشت و صنعت طرح‌های گلخانه‌ای راه‌اندازی خواهد شد و مردم نیز می‌توانند با دریافت مجوز گلخانه‌های کوچک، تولید و درآمد خود را افزایش دهند.

وی به ضرورت توجه ویژه به مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت: آب ماده اصلی کشاورزی است و مصرف درست آن اولویت ما است.

وی افزود: در حال حاضر برای تولید هر کیلوگرم محصول حدود یک مترمکعب آب مصرف می‌شود که باید با بهینه سازی به نصف کاهش یابد، زیرا در بخش‌هایی از کشور اکنون با سه لیتر آب یک کیلوگرم سبزی و صیفی تولید می‌شود که الگویی موفق است.

وزیرجهاد کشاورزی تاکید کرد: مسئله سوخت نیز یکی از دغدغه‌های به حق کشاورزان است و وزارتخانه با همکاری دستگاه‌های مسئول برای تأمین نیاز واقعی مصرف پیگیری‌های لازم را انجام داده است.

نوری قزلجه، با اشاره به برنامه دولت برای توسعه عدالت محور در مناطق روستایی گفت: این سیاست مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و هدف آن تأمین معیشت پایدار روستاییان از طریق واحدهای کوچک تولیدی است.

وی از پیگیری ایجاد منطقه آزاد کشاورزی در جنوب کرمان و همچنین تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل از جمله فرودگاه منطقه خبر داد و تاکید کرد: توسعه کشاورزی جنوب کرمان باید هم زمان با ایجاد صنایع وابسته و تکمیلی پیش برود تا ارزش افزوده در همان منطقه بماند.