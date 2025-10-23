وزیر جهاد کشاورزی به جیرفت سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، صبح پنجشنبه از طریق فرودگاه شهدای جیرفت وارد این شهر شد و در بدو ورود مورد استقبال استاندار کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت و جمعی از مدیران استانی قرار گرفت.
بر اساس برنامه اعلامشده، نوری قزلجه در سفر یکروزه خود به شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب و بم، ضمن ادای احترام به شهدای جیرفت، در جلسه شورای اداری حضور یافته و از چند طرح و پروژه کشاورزی از جمله پروژه آبیاری مدرن تحت فشار در سطح ۵۴ هکتار، مزارع سیبزمینی و پیاز و طرح بستهبندی خرما بازدید خواهد کرد.
