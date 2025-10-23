امیدواری وزیر جهاد کشاورزی برای ریشه کنی آفت «سوسک حنایی خرما» در بم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، شامگاه پنجشنبه با حضور در شهرستان بم و بخش دهبکری، ضمن دیدار مستقیم با کشاورزان و روستاییان منطقه، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت و گفت: هرچند موضوعات و چالش‌های موجود پیش‌تر توسط نماینده مردم و استاندار کرمان به‌صورت کامل منتقل شده بود، اما شنیدن دغدغه‌ها از زبان خود کشاورزان لطف دیگری دارد و تصمیمات لازم برای رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ می‌گردد.

وی درباره برنامه‌های وزارتخانه جهادکشاورزی برای مقابله با آفت مخرب «سوسک حنایی خرما» افزود: این موضوع به طور جدی توسط سازمان حفظ نباتات در حال پیگیری است و تحقیقات تخصصی در این زمینه ادامه دارد.

وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: امیدواریم به زودی راهکارهای فنی نهایی برای کنترل و ریشه‌کنی کامل این آفت ارائه و تهدید جدی برای نخل‌های منطقه برطرف شود.

نوری قزلجه، همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت ساختمان اداره جهاد کشاورزی بم، پس از بازدید میدانی گفت: مقرر گردید تصمیم نهایی درباره احداث و بهسازی ساختمان اداره جهاد کشاورزی شهرستان بم در آینده نزدیک اتخاذ شود.

گفتنی است سفر وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان بم با هدف ارزیابی دقیق ظرفیت‌ها، مشکلات و چالش‌های کلیدی بخش کشاورزی در شهرستان بم و سایر شهرستان‌های شرقی و جنوبی استان کرمان انجام شده است.

شهرستان بم به عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات استراتژیک کشاورزی در استان کرمان، به‌ویژه در تولید خرما، مرکبات و محصولات گلخانه‌ای، نقشی برجسته ایفا می‌کند.