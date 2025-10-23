  1. استانها
  2. کرمان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

نوری قزلجه: طرح‌های نوآورانه و فناورانه در بخش کشاورزی حمایت می‌ شوند

نوری قزلجه: طرح‌های نوآورانه و فناورانه در بخش کشاورزی حمایت می‌ شوند

کرمان- وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از طرح‌های نوآورانه و فناورانه در بخش کشاورزی حمایت می‌کند و تلاش دارد مسیر توسعه پایدار کشاورزی در کشور را هموار سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به جنوب کرمان و بازدید از مجموعه زراعی کشت و صنعت وکیل‌آباد شهرستان جیرفت با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی اظهار داشت: با ایجاد شهرک‌های کشاورزی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اجرای طرح‌های پیشگامانه و تقویت تعاونی‌های روستایی، می‌توان زمینه ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم کرد.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی از طرح‌های نوآورانه و فناورانه در بخش کشاورزی حمایت می‌کند و تلاش دارد مسیر توسعه پایدار کشاورزی در کشور را هموار سازد.

گفتنی است این مجموعه زراعی دارای ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین زراعی و مرتعی است که از این میزان، ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار مورد بهره‌برداری قرار گرفته و یک‌هزار و ۷۰۰ هکتار آن نیز به‌عنوان مرتع چرا و دام مورد استفاده است.

کد خبر 6631805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها