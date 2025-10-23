به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به جنوب کرمان و بازدید از مجموعه زراعی کشت و صنعت وکیلآباد شهرستان جیرفت با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیتهای دانشبنیان در بخش کشاورزی اظهار داشت: با ایجاد شهرکهای کشاورزی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، اجرای طرحهای پیشگامانه و تقویت تعاونیهای روستایی، میتوان زمینه ارتقای بهرهوری و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم کرد.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی از طرحهای نوآورانه و فناورانه در بخش کشاورزی حمایت میکند و تلاش دارد مسیر توسعه پایدار کشاورزی در کشور را هموار سازد.
گفتنی است این مجموعه زراعی دارای ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین زراعی و مرتعی است که از این میزان، ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار مورد بهرهبرداری قرار گرفته و یکهزار و ۷۰۰ هکتار آن نیز بهعنوان مرتع چرا و دام مورد استفاده است.
