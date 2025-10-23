انتخابات فدراسیون جهانی تکواندو در ووشی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تکواندو، انتخابات فدراسیون جهانی تکواندو به میزبانی شهر ووشی پیش از آغاز بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان چین برگزار شد که در پایان دکتر چو رئیس فعلی فدراسیون جهانی که تنها نامزد پست ریاست بود، در سمت خود ابقا شد.

برای پست نایب رئیسی ۶ نفر نامزد بودند که «یانگ جین بانگ» از کره و رئیس اتحادیه آسیا، «پراکلوس» از یونان و رئیس اتحادیه اروپا به همراه «دریس الحیلالی» از مراکش انتخاب شدند.

همچنین برای عضویت در هیأت اجرایی نیز ۳۴ نفر نامزد بودند که ۱۴ نفر انتخاب شدند. در بخش آسیا «مهاواد هداوه» از امارات و «احمد حمدان» از عربستان انتخاب شدند.

رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان موفق به راهیابی به هیئت اجرایی نشد.