رقبای کیانی و سلیمی در مسابقات جهانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان از صبح فردا جمعه دوم آبان ماه به میزبانی چین در سالن «تایهو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی و با برگزاری رقابت‌های اوزان ۸۷+ کیلوگرم مردان و ۵۷- کیلوگرم زنان آغاز می‌شود.

جدول بازی‌های روز نخست از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد و هر دو نماینده کشورمان رقبای خود را شناختند.

بر همین اساس در وزن ۵۷- کیلوگرم که ۵۴ تکواندوکار حضور دارند که ناهید کیانی پس از یک دور استراحت به مصاف برنده قبرس و اکراین می‌رود. وی برای صعود به یک چهارم نهایی یکی از تکواندوکاران مراکش، سنگال یا آمریکا پیکار می‌کند.

در ورن ۸۷+ کیلوگرم ۴۳ تکواندوکار وزنکشی کرده اند که بعد از یک‌دور استراحت به مصاف برنده مبارزه کوبا و سوئیس می‌رود. نماینده سنگین وزن کشورمان در مرحله سوم با پیروز دیدار اکراین و لهستان خواهد. رفت.

بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار به مدت هفت روز برگزار خواهد شد.