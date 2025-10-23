  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

بازی های آسیایی جوانان - بحرین

برنز تیم میکس پومسه ایران قطعی شد

برنز تیم میکس پومسه ایران قطعی شد

با صعود تیم میکس پومسه ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی جوانان، کسب مدال برنز برای این تیم قطعی شد.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، رقابت‌های تکواندو سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین از ساعت ۱۱:۱۵ امروز (پنج‌شنبه) به وقت محلی در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین پیگیری شد که تیم میکس پومسه کشورمان با برتری برابر پاکستان و کره‌جنوبی به مرحله نیمه نهایی رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد.

تیم ایران متشکل از زینب شهریاری و بهداد نقی‌ئی در نخستین دیدار خود برابر تیم پاکستان به برتری رسیده و راهی یک‌چهارم نهایی شدند.

تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم کره‌جنوبی رفت که با امتیاز ۸.۶۵ حریف خود را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید تا مدال برنز خود را قطعی کند.

کد خبر 6631857
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها