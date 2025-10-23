جلالی: صدور مجوز کسب و کار حوزه صنایع دستی برای ۵۸۰ هزار نفر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر برای ۵۸۰ هزار نفر مجوز کسب و کار در این حوزه صادر شده که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان برنامه هفتم توسعه این رقم به یک میلیون نفر ارتقا یابد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای دستی کشور با بیان اینکه در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری عدد قابل توجهی برای حوزه صنایع‌دستی دیده شده است، ادامه داد: با پرداخت این تسهیلات ما از تشکل‌ها، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم و امیدواریم این حمایت و همراهی نهادهای مختلف به صورت همگرا زمینه توسعه کمی و کیفی صنایع دستی را فراهم آورد.

جلالی گفت: ما در کنار بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی به صورت کارا و اثربخش حمایت‌های همه‌جانبه را از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی انجام می‌دهیم تا شرایط خوبی را برای رونق و توسعه تولیدات در این بخش فراهم آید.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در کنار پرداخت تسهیلات، توانمندسازی صنعتگران و هنرمندان و کمک به صادرات محصولات آنها متناسب با ذائقه جهانی مورد توجه است که باید این صادرات با استانداردسازی مناسب بسته‌بندی و معرفی محصولات انجام شود.

وی یادآور شد: تکمیل زنجیره ارزش و سند جامع مدیریت که اکنون در کمیسیون فرهنگی دولت در حال بررسی است و امیدواریم ابلاغ شود به ما کمک می‌کند تا بتوانیم موانع صفر تا صد زنجیره را احصا کنیم و برنامه عملیاتی داشته باشیم.