تأکید بر لزوم تعیین تکلیف فوری برای سند قصر بهرام گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی توسعه گردشگری گرمسار در یک مجموعه گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و تاریخی شهرستان گرمسار، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و کاهش بهره‌وری کشاورزی، توسعه گردشگری می‌تواند به‌عنوان یک جایگزین پایدار و مولد اشتغال برای منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان گردشگری، بر حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و تسهیل صدور مجوزهای قانونی در این حوزه تاکید کرد.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس بیان کرد: موضوع‌هایی از جمله تعیین تکلیف سند مالکیت بنای تاریخی قصر بهرام از جمله مواردی است که می‌بایست مد نظر مسئولان میراث فرهنگی شهرستان و استان سمنان قرار گیرد.

عربی گفت: بهسازی مسیر دسترسی به این مجموعه تاریخی، استفاده از معادن متروکه نمک به عنوان مقصد گردشگری جدید، تمدید مجوز فعالان این حوزه و توزیع عادلانه اعتبارات دیگر دغدغه‌های حوزه گردشگری گرمسار و آرادان است.