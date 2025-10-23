https://mehrnews.com/x39pck ۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷ کد خبر 6632018 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷ روایتی از هفته فرهنگی در شهرستان خواف خواف- به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان خواف، نمایشگاهی از آثار هنرهای صنایع دستی و تجسمی، در محل مسجد غیاثیه خرگرد به مدت یک هفته دایر است. دریافت 34 MB فیلم: پوریا کاشانی راد اغاز ه کد خبر 6632018 کپی شد مطالب مرتبط بازبینی ۴ نمایش صحنهای و ۲ نمایش خیابانی در شهرستان خواف افتتاح نمایشگاه «مشق مهر» در خواف صدور مجوز ۶۷ مکان مذهبی در شهرستان خواف جشن هفته گردشگری در خواف برچسبها هفته فرهنگی خراسان رضوی شهرستان خواف
