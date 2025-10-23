  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

روایتی از هفته فرهنگی در شهرستان خواف

روایتی از هفته فرهنگی در شهرستان خواف

خواف- به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان خواف، نمایشگاهی از آثار هنرهای صنایع دستی و تجسمی، در محل مسجد غیاثیه خرگرد به مدت یک هفته دایر است.

دریافت 34 MB

فیلم: پوریا کاشانی راد

اغاز ه

کد خبر 6632018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها