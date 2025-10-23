وعده آبگیری از سد «مخملکوه» در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جریان بازدید از سد مخزنی «مخملکوه» اظهار داشت: این سد یکی از پروژه‌های حائز اهمیت در سند توسعه راهبردی لرستان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: به‌خاطر اهمیت موضوع مرتب از این پروژه پیشران بازدید داریم، تا هم در جریان روند پیشرفت فیزیکی آن قرار بگیریم و هم به مردم آخرین وضعیت را اطلاع‌رسانی کنیم.

فرماندار مرکز لرستان، گفت: اکنون این پروژه فعال است و بدنه آن ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بر اساس صحبت‌هایی که شد امیدواریم در سال آینده آماده آبگیری شود.

درمنان در خصوص شبکه انتقال آب این سد به تصفیه‌خانه شهرستان خرم‌آباد، اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار یکی از اولویت‌ها برای مردم شهرستان است و امیدواریم با شتاب بیشتری این پروژه نهایی شود و پس از سال‌ها مردم از آب شرب پایدار از طریق این سد بهره‌مند شوند.