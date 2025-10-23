  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

مسابقات بسکتبال پسران در بیرجند با شور و هیجان بالا در جریان است

مسابقات بسکتبال پسران در بیرجند با شور و هیجان بالا در جریان است

بیرجند- رقابت‌های بسکتبال پسران در هفتمین دوره المپیاد استعداد برتر کشور با شور و هیجان ادامه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور از ۲۷ مهر ماه به میزبانی خراسان جنوبی در بیرجند آغاز شده است.

در ادامه این مسابقات که با حضور تیم‌های از ۲۸ استان کشور و حدود ۴۰۰ ورزشکار در دو سالن شهیدین قاسمی و شهید بصیری‌پور بیرجند در حال برگزاری است، هشت بازی انجام شد.

در این رقابت‌ها تیم سمنان ۷۱ بر ۶۴ بوشهر را، تهران ۷۳ بر ۳۹ گیلان را، البرز ۶۷ بر ۴۰ یزد را و مازندران ۶۵ بر ۳۴ قزوین را شکست داد.

همچنین در ادامه این رقابت‌ها خراسان رضوی ۱۰۰ بر ۳۴ خراسان جنوبی، فارس ۷۷ بر ۶۷ گلستان، خوزستان ۸۴ بر ۶۴ هرمزگان و تیم بسکتبال پسران اصفهان هم ۶۸ بر ۴۷ تیم خراسان شمالی را شکست داد.

گفتنی است؛ این مسابقات تا چهارم آبان‌ماه در بیرجند ادامه می‌یابد.

کد خبر 6632074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها