مسابقات بسکتبال پسران در بیرجند با شور و هیجان بالا در جریان است

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور از ۲۷ مهر ماه به میزبانی خراسان جنوبی در بیرجند آغاز شده است.

در ادامه این مسابقات که با حضور تیم‌های از ۲۸ استان کشور و حدود ۴۰۰ ورزشکار در دو سالن شهیدین قاسمی و شهید بصیری‌پور بیرجند در حال برگزاری است، هشت بازی انجام شد.

در این رقابت‌ها تیم سمنان ۷۱ بر ۶۴ بوشهر را، تهران ۷۳ بر ۳۹ گیلان را، البرز ۶۷ بر ۴۰ یزد را و مازندران ۶۵ بر ۳۴ قزوین را شکست داد.

همچنین در ادامه این رقابت‌ها خراسان رضوی ۱۰۰ بر ۳۴ خراسان جنوبی، فارس ۷۷ بر ۶۷ گلستان، خوزستان ۸۴ بر ۶۴ هرمزگان و تیم بسکتبال پسران اصفهان هم ۶۸ بر ۴۷ تیم خراسان شمالی را شکست داد.

گفتنی است؛ این مسابقات تا چهارم آبان‌ماه در بیرجند ادامه می‌یابد.